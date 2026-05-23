FIFA a sancţionat Mexic cu câteva săptămâni înainte de Cupa Mondială 2026

Alex Masgras Publicat: 23 mai 2026, 10:47

Estadio Azteca, la meciul Mexic - Portugalia / Getty Images

Federaţia mexicană de fotbal (FMF) a anunţat că a primit o sancţiune din partea FIFA pentru scandările homofobe care au putut fi auzite la meciurile selecţionatei Mexicului împotriva Ecuadorului şi Paraguayului, disputate anul trecut, informează AFP.

Instanţa mondială a fotbalului a decis să blocheze vânzarea biletelor în anumite zone ale stadionului din Puebla (centrul Mexicului), unde naţionala mexicană a înfruntat Ghana într-un meci amical programat vineri.

FIFA a sacţionat Mexic pentru scandări homofobe

Federaţia mexicană şi-a reiterat angajamentul de a eradica “orice comportament discriminatoriu de pe stadioane” şi a îndemnat fanii să-şi susţină echipele “cu pasiune şi respect”, astfel încât fotbalul să rămână un spaţiu “familial şi incluziv”, înaintea startului Cupei Mondiale 2026 (11 iunie – 19 iulie), pe care Mexicul o va găzdui împreună cu Statele Unite şi Canada.

Sancţiunea vizează scandarea homofobă “puto”, pe care suporterii mexicani o lansează de fiecare dată când portarul advers degajează mingea. FIFA a impus deja amenzi sau meciuri cu porţile închise în Mexic din cauza acestei insulte, care a început să se audă pe stadioanele din această ţară în 2004.

Joi, Federaţia mexicană de fotbal a lansat o campanie intitulată “Valul da, scandările (homofobe) nu”, cu scopul de a schimba comportamentul fanilor. Un banner cu acest slogan a blocat locurile de pe stadionul unde s-au înfruntat vineri selecţionatele Mexicului şi Ghanei.

FMF doreşte astfel să încurajeze fanii să-şi susţină echipa favorită prin efectuarea “valului suporterilor”, un fenomen popularizat în tribunele de pe stadioanele cu ocazia Cupei Mondiale din 1986.

