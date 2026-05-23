Olimpiu Moruţan ştie ce trebuie să facă Pancu la Rapid: “E foarte important!”

Mihai Alecu Publicat: 23 mai 2026, 9:54

Ce spune Moruţan despre venirea unui nou antrenor la Rapid. Foto: Sport Pictures

Olimpiu Moruţan (27 de ani) a vorbit despre viitorul Rapidului şi a dat un verdict clar cu privire la antrenorul ce ar urma să-l înlocuiască pe Costel Gâlcă. Jucătorul giuleştenilor spune că va continua să facă tot posibilul pentru a fi la cel mai înalt nivel.

Olimpiu Moruţan, întrebat direct despre venirea lui Daniel Pancu la Rapid

Cel mai bine plătit jucător din lotul celor de la Rapid, Olimpiu Moruţan a fost sincer în momentul în care a vorbit despre o posibilă venire a lui Daniel Pancu în Giuleşti. Mijlocaşul ofensiv e de părere că oricine ar urma să ajungă pe banca grupării bucureştene trebuie să umble la partea mentală pentru a aduce rezultate.

”Cine o să fie antrenor la Rapid, eu sper să facă treabă bună. Eu o să dau 100% în fiecare zi și o să muncesc pentru acest club. (n.r. Daniel Pancu ar putea să fie o soluție și să aducă acel spirit de rapidist?) Este foarte important ca orice antrenor care o să vină să aducă un spirit și să ne batem, acolo, sus”, a spus Olimpiu Moruţan pentru Digi Sport.

Daniel Pancu a confirmat că e aproape să accepte propunerea celor de la Rapid

Daniel Pancu a vorbit după ultimul meci din play-off jucat de CFR Cluj, 1-1, cu FC Argeş, şi a confirmat că nu va mai continua la echipa din Gruia şi că propunerea venită de la Rapid îi îndeplineşte toate cerinţele.

“Sunt șanse foarte mari să fi fost ultimul meu meci. Mi se îndeplinesc foarte multe condiții, de fapt absolut toate, în altă parte. Aici sunt probleme, chiar dacă oamenii insistă pe faptul că s-au obținut rezultate în trecut în condiții asemănătoare. Acest lucru nu mai poate fi posibil mult timp. Dacă nu aș fi venit la CFR atunci, probabil clubul ar fi fost într-o situație foarte grea.

Antrenorul Pancu merge într-un loc în care nu face o jumătate de oră cu autocarul dus și încă o jumătate întors până la antrenament, când poate să pregătească jucătorii tineri în acel timp. Merge unde salariile sunt plătite la oră și la minut, iar terenurile de antrenament sunt biliard și au încălzire în iarbă”, a declarat Daniel Pancu.

