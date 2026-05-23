Românul care a cucerit Turcia, verdict clar după startul dezastruos al lui Mirel Rădoi la Gaziantep

Mirel Rădoi a lăsat-o pe FCSB pentru a merge în Turcia, la Gaziantep, însă nu a avut parte de un start bun, formaţia din Turcia a pierdut cele 4 meciuri pe care le-a disputat cu tehnicianul român pe bancă.

Ce spune Bogdan Stancu despre problemele lui Mirel Rădoi de la Gaziantep

Fostul atacant de la FCSB a vorbit despre aventura pe care Mirel Rădoi a început-o în Turcia şi a dat un verdict clar cu privire la startul nu foarte bun pe care antrenorul român l-a avut la Gaziantep. Stancu e de părere că jucătorii nu au mai fost motivaţi, mai ales că după venirea lui Rădoi echipa era deja scăpată de retrogradare.

“Mirel Rădoi a primit o ofertă foarte bună de la Gaziantep. Campionatul Turciei este unul puternic, nu este ușor. Mirel este, totuși, un tip inteligent și un antrenor foarte bun. A ajuns și spre sfârșitul campionatului, când Gaziantep nu mai avea emoții că ar putea retrograda și, practic, nu mai avea obiective.

De asta poate și relaxarea jucătorilor și rezultatele avute. Sunt convins că va face o treabă bună acolo în sezonul viitor. Din câte știu eu, Gaziantep este un club stabil, care beneficiază de condiții bune. Nu ştiu nimic despre faptul că ar avea probleme financiare”, a spus Bogdan Stancu pentru Digisport.

Bogdan Stancu a făcut carieră în Turcia

Bogdan Stancu a evoluat pentru mai multe formaţii din Turcia şi a reuşit să marcheze peste 80 de goluri în prima ligă. Ajuns în 2011 la Super Lig, la Galatasaray, după care a mai fost pe la Orduspor, Genclerbirligi, Bursaspor sau Eyupspor, inclusiv în liga secundă.