“Om de nimic!” Neluţu Varga îl face praf pe Daniel Pancu şi continuă tirada: “Fără caracter”

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, şi-a continuat tirada la adresa lui Daniel Pancu. Imediat după meciul cu FC Argeş, încheiat la egalitate, scor 1-1, în ultima etapă a play-off-ului Ligii 1, Daniel Pancu a dezvăluit că va pleca de la echipă. Următoarea destinaţie a lui “Pancone” este Giuleşti.

În ultimele săptămâni, Daniel Pancu nu s-a ferit să îşi exprime nemulţumirile şi să scoată în evidenţă problemele întâmpinate la CFR Cluj. Fostul antrenor din Gruia a intrat şi într-un dialog la distanţă cu Neluţu Varga, patronul echipei, care nu l-a menajat deloc.

Neluţu Varga îl face praf pe Daniel Pancu, după plecarea antrenorului de la CFR Cluj

Varga susţine că plecarea lui Pancu de la echipă nu reprezintă nicio pierdere pentru CFR Cluj şi l-a pus la zid pentru faptul că a continuat seria declaraţiilor legate de problemele de la echipă:

“E decizia lui! Noi ne-am concentrat pe un antrenor mult mai compatibil cu noi. Eu cred că nu este nicio pierdere. În schimb, este urât din partea lui că a ținut acest subiect în reflectoarele jurnaliștilor. Mie nu-mi place deloc! Se vede că este un om fără caracter, un om de nimic, sincer! Nu are rost să spun mai multe. Nu vreau să intru în polemică, nu mă interesează”, a declarat Neluţu Varga, potrivit fanatik.ro.

Pancu s-a plâns de condițiile de la CFR Cluj și a dezvăluit că următoarea echipă pe care o va antrena îi va oferi tot ce îi trebuie pentru a face performanță. La conferința de presă de la finalul meciului cu FC Argeş, Pancu a vorbit despre Rapid, echipă care nu și-a ascuns interesul pentru “Pancone”, prin vocea președintelui Victor Angelescu. Fostul idol din Giulești a declarat că echipa lui Dan Șucu îndeplinește toate condițiile, iar faptul că nu participă în cupele europene nu reprezintă o problemă pentru el.