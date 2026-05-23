Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu, categoric după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj: “Lucrurile sunt foarte clare”

Ilie Dumitrescu, categoric după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj: “Lucrurile sunt foarte clare”

Alex Masgras Publicat: 23 mai 2026, 9:47

Comentarii
Ilie Dumitrescu, categoric după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj: Lucrurile sunt foarte clare

Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ilie Dumitrescu a vorbit despre plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj. Imediat după meciul cu FC Argeş, încheiat la egalitate, scor 1-1, în ultima etapă a play-off-ului Ligii 1, Daniel Pancu a anunţat că pleacă din Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Pancone” a încheiat campionatul cu CFR Cluj pe locul 3, iar echipa va evolua în preliminariile Conference League, în timp ce Pancu se îndreaptă către Rapid. Deja fostul antrenor din Gruia s-a plâns în mai multe rânduri de condiţiile de la CFR şi a intrat în conflict cu patronul Neluţu Varga.

Ilie Dumitrescu înţelege nemulţumirile lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Nu are cum să îţi meargă”

Ilie Dumitrescu a lăudat munca depusă de Daniel Pancu la CFR Cluj, mai ales în aceste condiţii. Fostul internaţional român a declarat şi că îl înţelege pe “Pancone”, cel care a dorit să plece, după ce şi-a îndeplinit obiectivele, văzând că nu s-a schimbat nimic în bine la club:

“Nu a lăsat loc de interpretare, e 100%. Lucrurile sunt foarte clare când ajungi să spui așa ceva…Să faci performanță în condițiile astea… El a mulțumit la toată lumea.

A fost un pas important pentru cariera lui ceea ce s-a întâmplat la CFR Cluj. A reușit să arate ce calități are. A reușit să facă o atmosferă în vestiar în condițiile astea. A fost o situație complicată.

Reclamă
Reclamă

Când reușești și îți îndeplinești obiectivele, dacă lucrurile nu se schimbă, nu are cum să îți mai meargă. Dar dacă nu s-a văzut o îmbunătățire, dacă nu s-au schimbat lucrurile și nu are o garanție… A zis că se duce acolo unde e plătit”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei tineri, la un pas de moarte după ce s-au răsturnat cu maşina într-o râpă în Galaţi
Observator
Trei tineri, la un pas de moarte după ce s-au răsturnat cu maşina într-o râpă în Galaţi
Cine este jucătorul care i-a marcat 5 goluri în 3 zile lui Răzvan Lucescu. Este fratele unei legende iubite de milioane de români
Fanatik.ro
Cine este jucătorul care i-a marcat 5 goluri în 3 zile lui Răzvan Lucescu. Este fratele unei legende iubite de milioane de români
10:17

“Om de nimic!” Neluţu Varga îl face praf pe Daniel Pancu şi continuă tirada: “Fără caracter”
9:54

Olimpiu Moruţan ştie ce trebuie să facă Pancu la Rapid: “E foarte important!”
8:57

Ioan Varga a făcut anunţul despre Edi Iordănescu la CFR Cluj la miezul nopţii
8:47

Mihai Stoica nu ştie ce să mai facă cu jucătorul de la FCSB: “Să îl pun în cămaşă de forţă?”
8:30

EXCLUSIVS-a săturat să fie rezervă şi vrea să plece de la Dinamo!
8:15

Neluțu Varga l-a ironizat pe Daniel Pancu, după ultimul meci la CFR Cluj: “Probabil a câștigat Champions League”
Vezi toate știrile
1 Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total 2 Hervin Ongenda a semnat chiar înainte de barajul de Conference League dintre FCSB şi Botoşani 3 8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali 4 Se anunță record de asistență la barajul FCSB – Botoșani! Câți fani și-au procurat bilete la meciul din Ghencea 5 Anunţul momentului! Ce post a acceptat Pep Guardiola după despărţirea de Manchester City. OFICIAL 6 Răzvan Lucescu a luat decizia! Anunţul turcilor, după oferta primită de la Beşiktaş
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total