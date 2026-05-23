Ilie Dumitrescu, categoric după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj: “Lucrurile sunt foarte clare”

Ilie Dumitrescu a vorbit despre plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj. Imediat după meciul cu FC Argeş, încheiat la egalitate, scor 1-1, în ultima etapă a play-off-ului Ligii 1, Daniel Pancu a anunţat că pleacă din Gruia.

“Pancone” a încheiat campionatul cu CFR Cluj pe locul 3, iar echipa va evolua în preliminariile Conference League, în timp ce Pancu se îndreaptă către Rapid. Deja fostul antrenor din Gruia s-a plâns în mai multe rânduri de condiţiile de la CFR şi a intrat în conflict cu patronul Neluţu Varga.

Ilie Dumitrescu înţelege nemulţumirile lui Daniel Pancu la CFR Cluj: “Nu are cum să îţi meargă”

Ilie Dumitrescu a lăudat munca depusă de Daniel Pancu la CFR Cluj, mai ales în aceste condiţii. Fostul internaţional român a declarat şi că îl înţelege pe “Pancone”, cel care a dorit să plece, după ce şi-a îndeplinit obiectivele, văzând că nu s-a schimbat nimic în bine la club:

“Nu a lăsat loc de interpretare, e 100%. Lucrurile sunt foarte clare când ajungi să spui așa ceva…Să faci performanță în condițiile astea… El a mulțumit la toată lumea.

A fost un pas important pentru cariera lui ceea ce s-a întâmplat la CFR Cluj. A reușit să arate ce calități are. A reușit să facă o atmosferă în vestiar în condițiile astea. A fost o situație complicată.