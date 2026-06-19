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Nume nou în staff-ul FCSB! Mihai Stoica confirmă negocierile: “Modelul Craiova l-am luat”

Radu Constantin Publicat: 19 iunie 2026, 8:39

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Nume nou în staff-ul FCSB! Mihai Stoica confirmă negocierile: Modelul Craiova l-am luat
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Toată lumea a fost surprinsă atunci când Ronny Labonne a semnat cu FCSB. A venit din Liga 3 din Franța la FCSB, dar Mihai Stoica dă garanții că nivelul fundașului este unul bun.

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Managerul spune că FCSB va mai aduce jucători din Franța, acolo unde colaborează cu un om din fotbal, cu care negociază chiar aducerea lui în staff-ul clubului.

”Eu colaborez cu un om de fotbal din Franţa. Dacă va veni oficial la noi, o să spun despre cine e vorba. E posibil să vină. Este practic consilier, se ocupă de scoutingul nostru pe partea asta. Suntem în discuţii, vom vedea dacă vom reuşi să facem colaborarea.

Au început să lucreze Florin Cernat, Ionuţ Zotu, Alin Stoica, Lucian Filip, de când au plecat Eli şi Pinti. Nu era pe listă, dar l-au remarcat uitându-se după alţi jucători. Avea meciuri în care juca fundaş dreapta şi meciuri în care juca fundaş stânga”, a declarat Mihai Stoica.

El a dat detalii și despre Ronny Labonne.

“Este un fotbalist născut în Martinica. La 14 ani a venit în Franţa, într-un centru de formare în Paris. După care a ajuns la Lorient, apoi la Nîmes. După a ajuns la Caen. E un club din liga a treia. Nsimba a fost anul trecut în liga a treia, nu a făcut diferenţa doar la noi în campionat, ci şi în cupele europene.

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Modelul Craiova l-am luat, eu nu mă mai uitam pe ligile inferioare”, a explicat oficialul FCSB la Prima Sport.

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