Ronny Labonne, primele declaraţii după transferul la FCSB: “Sunt fericit”

FCSB a oficializat primul transfer al verii. Ronny Labonne este noul jucător care a semnat cu FCSB.

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Acesta evoluează pe postul de fundaș dreapta și vine la formația roș-albastră din liga a treia franceză, de la SM Caen.

”Salut, sunt Ronny Labonne. Sunt fericit că am ajuns la FCSB și abia aștept să vă întâlnesc”, a spus Ronny Labonne, după transfer.



Ronny Labonne a jucat în 26 de meciuri în stagiunea precedentă pentru Caen, formație care a terminat pe locul al 8-lea în liga a treia din Franța.

Acesta este primul transfer care a fost anunţat şi în mod oficial de FCSB, cu toate că bucureştenii au mai ajuns la un acord şi cu Anderson Ceará.