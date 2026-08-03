Fostul atacant de la FCSB, scandal la adresa arbitrajului: „În fiecare sezon avem explicații, s-au schimbat regulamentele”

Duelul dintre U Cluj şi FC Botoşani, din runda cu numărul 3 a Ligii 1, s-a terminat cu victoria gazdelor, 2-1, după ce formaţia moldoveană avea avans la pauza confruntării.
„Remontada” a venit după ce un penalty a fost acordat de Marcel Bîrsan în startul părţii secunde, iar Alibek Aliev a marcat şi a dat startul revenirii.
Andrei Dumiter a făcut show la interviuri după eşecul suferit de FC Botoşani cu U Cluj
Andrei Dumiter, fostul atacant de la FCSB, actualmente la FC Botoşani, a avut o reacţie dură la adresa lui Marcel Bîrsan şi a modului în care acesta a arbitrat duelul cu U Cluj, de la Sfântu Gheorghe.
„M-a supărat rezultatul. Este dezamăgitor. Pierdem un meci pe care trebuia să-l câștigăm fără probleme. Nici nu vreau să-mi imaginez. Nici nu-mi imaginez ce trebuia să facă cu mâna, să o taie? Nu am înțeles maniera de arbitraj. El are puterea să ducă rezultatul unde vrea. La noi în careu, venea și începea să numere până la șase și ne făcea semn să dăm drumul la minge.
În fiecare sezon avem explicații, s-au schimbat regulamentele… Și număra abia după 15 secunde la ei, nu înțeleg maniera de arbitraj. Un arbitru are puterea să ducă rezultatul unde vrea el. V-am spus, nu mă simt inferior față de cei de la U Cluj. Avem o echipă bună, dar luăm prea multe goluri. Pierdem foarte multe puncte pentru că primim foarte multe goluri. Diferența o fac mici detalii.
Mi-ar plăcea foarte mult să și câștigăm când jucăm deschis. Trebuie să avem mai multă grijă pe plan defensiv”, a spus Andrei Dumiter.
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