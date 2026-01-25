"O gură de oxigen" Reacţia lui Gică Popescu după victoria Farului la Ploieşti! Ce a spus de transferuri - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | "O gură de oxigen" Reacţia lui Gică Popescu după victoria Farului la Ploieşti! Ce a spus de transferuri

“O gură de oxigen” Reacţia lui Gică Popescu după victoria Farului la Ploieşti! Ce a spus de transferuri

Bogdan Stănescu Publicat: 25 ianuarie 2026, 18:22

Gică Popescu după victoria obţinută de Farul la Ploieşti / AntenaSport

Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a fost foarte mulţumit de cele 3 puncte obţinute de echipa sa la Ploieşti, cu Petrolul. Gică Popescu speră ca Farul să prindă play-off-ul, chiar dacă a admis că va fi foarte dificil.

“Baciul” a subliniat că aşteaptă pragmatism de la echipa sa, cele 3 puncte fiind cele mai importante în toate meciurile pe care Farul le va disputa în continuare.

Gică Popescu, după Petrolul – Farul 0-1: “Erau vitale aceste puncte”

“(n.r: Ce faceţi? Bucuros?) Fac bine. Erau vitale aceste puncte. Aveam 7 meciuri fără să câştigăm, eram puţin preocupaţi, dar, într-adevăr, această victorie e o gură de oxigen importantă.

(n.r: Păcat de ce se întâmplă de partea cealaltă, la Petrolul. O atmosferă tristă în seara asta) Nu-mi permit să vorbesc de rău despre adversari. Am făcut un meci bun, ne-am creat ocazii, am avut încredere. Aveam nevoie, repet, de acest rezultat pentru că eram într-o situaţie delicată.

(n.r. Mai aşteptaţi jucători?) Nu ştiu, vom vedea. Abia a început perioada de transferuri.

În momentul acesta, ce contează cel mai mult sunt punctele. Am făcut meciuri foarte bune şi nu am câştigat. Eu prefer să jucăm mai slab şi să câştigăm.

(n.r: Aveţi emoţii pentru meciurile următoare?) La fiecare meci am emoţii. E foarte echilibrat campionatul.

(n.r: Cum vedeţi lupta din play-out?) E complicată. Eu sper, totuşi, ca până la final să fim în primele 6. E destul de dificil, dar speranţa moare ultima.

Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din MinneapolisCine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
(n.r: Credeţi că e mai greu în play-out decât în play-off?) Odată intrat în play-off, emoţiile s-au terminat. Nu poţi să cobori mai mult de locul 6. Pe când în play-out, în momentul în care pierzi un meci-două te apropii de ultimele locuri şi devine complicat”, a declarat Gică Popescu după Petrolul – Farul 0-1.

Petrolul – Farul 0-1

Echipa Farul Constanţa a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 23-a din Liga 1.

Ploieştenii au trecut pe lângă gol în minutul 1, prin Chică-Roşă, apoi Ricardinho a trimis pe lângă poartă, trei minute mai târziu. Replica oaspeţilor a venit de la Narek Grygorian, însă şutul acestuia, din careu,  a fost respins de Krell, în minutul 16. Rareş Pop l-a încercat pe Buzbuchi, fără preluare, două minute mai târziu, dar portarul constănţean a scos de la vinclu. Golul a venit în minutul 32 şi a fost marcat de Dican, în minutul 32. Ploieştenii au trecut pe lângă egalare în minutul 84, la ratarea din şase metri a lui Chică-Roşă şi Petrolul – Farul a fost 0-1.

Farul e pe locul 10, cu 31 de puncte, iar Petrolul e pe locul 13, cu 20 de puncte.

