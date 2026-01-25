"O gură de oxigen" Reacţia lui Gică Popescu după victoria Farului la Ploieşti! Ce a spus de transferuri - Antena Sport

Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a fost foarte mulţumit de cele 3 puncte obţinute de echipa sa la Ploieşti, cu Petrolul. Gică Popescu speră ca Farul să prindă play-off-ul, chiar dacă a admis că va fi foarte dificil.

“Baciul” a subliniat că aşteaptă pragmatism de la echipa sa, cele 3 puncte fiind cele mai importante în toate meciurile pe care Farul le va disputa în continuare.

Gică Popescu, după Petrolul – Farul 0-1: “Erau vitale aceste puncte”

“(n.r: Ce faceţi? Bucuros?) Fac bine. Erau vitale aceste puncte. Aveam 7 meciuri fără să câştigăm, eram puţin preocupaţi, dar, într-adevăr, această victorie e o gură de oxigen importantă.

(n.r: Păcat de ce se întâmplă de partea cealaltă, la Petrolul. O atmosferă tristă în seara asta) Nu-mi permit să vorbesc de rău despre adversari. Am făcut un meci bun, ne-am creat ocazii, am avut încredere. Aveam nevoie, repet, de acest rezultat pentru că eram într-o situaţie delicată.

(n.r. Mai aşteptaţi jucători?) Nu ştiu, vom vedea. Abia a început perioada de transferuri.