Petrolul - Farul LIVE SCORE (14:30). Constănțenii o pot egala la puncte pe FCSB - Antena Sport

Petrolul – Farul LIVE SCORE (14:30). Constănțenii o pot egala la puncte pe FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 25 ianuarie 2026, 12:27

Jucătorii de la Farul și Petrolul, în meciul din tur / Sport Pictures

Petrolul Ploiești și Farul Constanța se întâlnesc duminică după-amiază în primul meci al zilei din Liga 1, în cadrul etapei cu numărul 23. Formația lui Eugen Neagoe speră să scape de locul de baraj pe care se află în prezent, în timp ce trupa de la Ovidiu ar putea să o egaleze provizoriu la puncte pe FCSB.

Duelul de pe Stadionul Ilie Oană va avea loc de la ora 14:30 și va fi transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Petrolul – Farul LIVE SCORE (14:30). Echipele probabile

Înainte de confruntarea de la Ploiești, gazdele se află pe locul 13 în Liga 1, primul care trimite către barajul pentru evitarea retrogradării. Cu o victorie sau un egal, Petrolul o devansează însă pe Unirea Slobozia și scapă de locul poziția respectivă.

De cealaltă parte, Farul încă speră la play-off, deși șansele par extrem de mici în momentul de față. “Marinarii” sunt pe 11, dar cu o victorie se apropie de locul 6 și o egalează chiar și pe FCSB, care are însă și ea de jucat în această seară contra celor de la CFR Cluj.

În tur, Farul s-a impus cu 2-1 la Ovidiu contra Petrolului, într-un meci în care Răzvan Tănasă și Ionuț Larie au marcat pentru constănțeni, iar Adi Chică-Roșă pentru ploieșteni. Fundașul lui Ianis Zicu a decis soarta partidei în minutul 87 grație unui gol din penalty.

Echipele probabile la Petrolul – Farul

Petrolul Ploiești: Krell – Papp, Roche, Ignat – Ricardinho, M. Dulca, Jyry, Dongmo – R. Pop, Grozav, V. Gheorghe

Rezerve: Balbarau – A. Boțogan, Chică-Roșă, A. Dumitrache, A. Dumitrescu, Guilherme, S. Hanca, R. Hermann, R. Manolache, Prce, D. Rodrigues

Antrenor: Eugen Neagoe

Farul Constanța: Buzbuchi – Furtado, Larie, Țîru, Pellegrini – Vînă, Dican, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă

Rezerve: R. Munteanu – D. Maftei, S. Duțu, Gustavo Marins, Goncear, Nikolov I. Cojocaru, G. Iancu, Ramalho, C. Sima, Vojtus

Antrenor: Ianis Zicu

