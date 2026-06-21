OUT de la FCSB: „Despărțirea oficială va veni curând”

FCSB va trece printr-un proces de reconstrucție la nivelul lotului, iar unul dintre numele care va părăsi formația antrenată de Marius Baciu este nimeni altul decât Vlad Chiricheș.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Raul Rusescu a precizat că despărțirea este iminentă și că este o chestiune de timp până când mijlocașul în vârstă de 36 de ani va fi anunțat oficial.

Vlad Chiricheș, ca și plecat de la FCSB

Vlad Chiricheș a fost pus pe lista neagră de Gigi Becali încă de la începutul sezonului, dar mijlocașul a mai bifat câteva partide, chiar și după venirea lui Mirel Rădoi.

Chiar și așa, șansele ca el să continue din vară sunt minime, lucru confirmat și de către Raul Rusesc, fostul său coechipier de la gruparea roș-albastră.

„Știu din surse sigure că despărțirea oficială va veni curând. Acum, nu știu ceea ce s-a întâmplat în interior, nu știu lucrurile care s-au discutat în spatele ușilor închise.