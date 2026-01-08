Plecarea anunţată oficial de Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Plecarea anunţată oficial de Rapid

Plecarea anunţată oficial de Rapid

Plecarea anunţată oficial de Rapid

Dan Roșu Publicat: 8 ianuarie 2026, 15:01

Plecarea anunţată oficial de Rapid

Dan Şucu şi Victor Angelescu - Sport Pictures

Rapid a renunţat la serviciile portarului austriac Franz Stolz, al cărui împrumut de la Genoa s-a încheiat, informează gruparea giuleşteană pe un site de socializare.

“Împrumutul lui Franz Stolz la Rapid s-a încheiat. Clubul îi mulţumeşte pentru profesionalismul arătat şi îi urează mult succes în carieră. Good luck, Franz!”, se arată pe pagina oficială de Facebook a clubului FC Rapid.

Franz Stolz a plecat de la Rapid

Stolz le-a mulţumit fanilor pentru susţinerea oferită în perioada petrecută la Rapid.

“Le mulţumesc fanilor pentru susţinere şi clubului Rapid pentru perioada petrecută aici. Vă doresc mult succes în acest campionat şi în îndeplinirea obiectivelor”, a afirmat portarul.

În actualul sezon, Franz Stolz a evoluat în 7 partide din Superligă şi într-un meci din Cupa României. Din ianuarie 2025 când a fost împrumutat de la Genoa, el a apărat în total în 14 meciuri, primind 12 goluri.

În vârstă de 24 de ani, Stolz a fost împrumutat de Genoa la gruparea de primă ligă austriacă Grazer AK 1902 până la sfârşitul actualului sezon.

