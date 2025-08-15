Premierul Ilie Bolojan a vizitat Academia de Fotbal a lui Gică Hagi de la Ovidiu - Antena Sport

Farul are un început bun de sezon. Gică Hagi a renunţat la finalul sezonului trecut să mai antreneze echipa, punându-l ca tehnician pe Ianis Zicu, ce a promovat-o pe Metaloglobus în Liga 1 sezonul trecut.

Premierul Ilie Bolojan a fost în vizită la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” din Ovidiu. Imagini de la vizita premierului au fost publicate pe conturile de socializare ale Farului şi pe contul oficial al lui Gică Hagi.

Ilie Bolojan s-a aflat în vizită în Constanţa cu ocazia Zilei Marinei Române şi a profitat de ocazie pentru a vedea şi Academia lui Gică Hagi, care e şi casa Farului.

„Dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează și Forțelor Navale Române. Marinarii noștri sunt la gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările și oceanele lumii. Este cartea noastră de vizită și se cuvine să le mulțumesc pentru curajul și profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calități în fața pericolelor și incertitudinii. Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați și îi asigur pe comandanții forțelor de sprijinul Guvernului României.

Se cuvine să le mulțumesc familiilor acestora pentru înțelegerea de care dau dovadă și pentru sprijinul pe care îl acordă acestora. În această zi nu putem să nu ne gândim cu recunoștință la eroii noștri, la cei care s-au jertfit sub pavilioanele noastre în conflicte pentru libertatea neamului nostru. Sunt aici să vă spun că dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței”, a spus Ilie Bolojan în discursul ţinut de Ziua Marinei.