Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Premierul Ilie Bolojan a vizitat Academia de Fotbal a lui Gică Hagi de la Ovidiu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Premierul Ilie Bolojan a vizitat Academia de Fotbal a lui Gică Hagi de la Ovidiu
Foto

Premierul Ilie Bolojan a vizitat Academia de Fotbal a lui Gică Hagi de la Ovidiu

Publicat: 15 august 2025, 16:42

Comentarii
Premierul Ilie Bolojan a vizitat Academia de Fotbal a lui Gică Hagi de la Ovidiu
galerie foto Galerie (3)

Premierul Ilie Bolojan şi Gică Hagi / Instagram Gică Hagi

Premierul Ilie Bolojan a fost în vizită la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” din Ovidiu. Imagini de la vizita premierului au fost publicate pe conturile de socializare ale Farului şi pe contul oficial al lui Gică Hagi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Farul are un început bun de sezon. Gică Hagi a renunţat la finalul sezonului trecut să mai antreneze echipa, punându-l ca tehnician pe Ianis Zicu, ce a promovat-o pe Metaloglobus în Liga 1 sezonul trecut.

Premierul Ilie Bolojan a vizitat Academia lui Gică Hagi

Farul are 3 victorii, un egal şi o înfrângere după 5 etape disputate în Liga 1 în acest sezon, cu Ianis Zicu pe bancă. Echipa constănţeană ocupă locul 4 în clasament.

La Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, a transmis Gică Hagi, pe contul oficial de Instagram.

Reclamă
Reclamă

Ilie Bolojan s-a aflat în vizită în Constanţa cu ocazia Zilei Marinei Române şi a profitat de ocazie pentru a vedea şi Academia lui Gică Hagi, care e şi casa Farului.

Dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează și Forțelor Navale Române. Marinarii noștri sunt la gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările și oceanele lumii. Este cartea noastră de vizită și se cuvine să le mulțumesc pentru curajul și profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calități în fața pericolelor și incertitudinii. Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați și îi asigur pe comandanții forțelor de sprijinul Guvernului României.

Se cuvine să le mulțumesc familiilor acestora pentru înțelegerea de care dau dovadă și pentru sprijinul pe care îl acordă acestora. În această zi nu putem să nu ne gândim cu recunoștință la eroii noștri, la cei care s-au jertfit sub pavilioanele noastre în conflicte pentru libertatea neamului nostru. Sunt aici să vă spun că dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței”, a spus Ilie Bolojan în discursul ţinut de Ziua Marinei.

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Reclamă
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
Observator
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate
A cerut un sfat de la ChatGPT, dar a ajuns la spital ulterior. Ce a putut să pățească un bărbat
Fanatik.ro
A cerut un sfat de la ChatGPT, dar a ajuns la spital ulterior. Ce a putut să pățească un bărbat
18:24
Specialiștii au dat verdictul: Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A!
17:40
Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul UECL: “E creația lui Erdogan!”
17:27
“Sunt slabi” Gigi Becali a râs de Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cu ce patron din Liga 1 se luptă: “Cu el am orgolii”
17:15
Gabi Balint, verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene: “Zona a 4-a a fotbalului!”
16:56
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august
16:41
Giovanni Becali, val de laude pentru un jucător din Liga 1: “L-am propus la 3-4 echipe importante!”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 6 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență
Citește și