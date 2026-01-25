Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!

Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!

Bogdan Stănescu Publicat: 25 ianuarie 2026, 22:15

Comentarii
Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat prima măsură radicală după ce echipa lui a fost umilită, pe Arena Naţională, de CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Supărat pe Ştefan Târnovanu (25 de ani) fiindcă a primit 4 goluri, Gigi Becali a transmis că titularul postului de portar va deveni Lukas Zima (32 de ani). Zima a fost până acum rezerva lui Târnovanu.

Gigi Becali îl scoate din poartă pe Târnovanu!

Nemulţumit şi de Darius Olaru (27 de ani), Gigi Becali a spus că pe acesta nu-l va putea scoate din primul 11. Pe Târnovanu însă nu îl va ierta.

“Dacă nu e campionatul, nu mă mai interesează. O să vedeţi. Nu mai am de gând nimic. În vară, o să vedem. Am fost încântat de Duarte, că a zis MM… Când o echipă ia patru goluri, fundaşii centrali sunt vinovaţi.

Prima măsură, o să joace Zima în poartă. La vreo trei goluri e vinovat Târnovanu, dar contează primul pe care l-a luat, nu?”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Nu e prima oară când Ştefan Târnovanu e criticat de Gigi Becali. Patronul FCSB-ului i-a reproşat, de-a lungul sezonului, mai multe goluri primite lui Târnovanu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
S-a transformat într-un "regat de gheaţă". Cascada din inima muntelui, desprinsă din poveste, în Hunedoara
Observator
S-a transformat într-un "regat de gheaţă". Cascada din inima muntelui, desprinsă din poveste, în Hunedoara
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului
Fanatik.ro
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului
22:35
Peluza Nord a cedat! Ce le-a scandat jucătorilor campioanei la derby-ul pierdut umilitor cu CFR Cluj
22:31
Dialog fabulos! Gigi Becali: “Cred până la ultima picătură de sânge la campionat” Ilie Dumitrescu: “Mai crezi doar tu”
22:27
Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj
22:10
Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Dacă era 2-0, ne băteau cu 4-2”
22:08
Juventus – Napoli 3-0. “Bătrâna Doamnă” a umilit campioana! Veste bună pentru Cristi Chivu
21:59
FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off. Ce program are, după eșecul cu CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia