Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat prima măsură radicală după ce echipa lui a fost umilită, pe Arena Naţională, de CFR Cluj.
Supărat pe Ştefan Târnovanu (25 de ani) fiindcă a primit 4 goluri, Gigi Becali a transmis că titularul postului de portar va deveni Lukas Zima (32 de ani). Zima a fost până acum rezerva lui Târnovanu.
Gigi Becali îl scoate din poartă pe Târnovanu!
Nemulţumit şi de Darius Olaru (27 de ani), Gigi Becali a spus că pe acesta nu-l va putea scoate din primul 11. Pe Târnovanu însă nu îl va ierta.
“Dacă nu e campionatul, nu mă mai interesează. O să vedeţi. Nu mai am de gând nimic. În vară, o să vedem. Am fost încântat de Duarte, că a zis MM… Când o echipă ia patru goluri, fundaşii centrali sunt vinovaţi.
Prima măsură, o să joace Zima în poartă. La vreo trei goluri e vinovat Târnovanu, dar contează primul pe care l-a luat, nu?”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.
Nu e prima oară când Ştefan Târnovanu e criticat de Gigi Becali. Patronul FCSB-ului i-a reproşat, de-a lungul sezonului, mai multe goluri primite lui Târnovanu.
