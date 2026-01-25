Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat prima măsură radicală după ce echipa lui a fost umilită, pe Arena Naţională, de CFR Cluj.

Supărat pe Ştefan Târnovanu (25 de ani) fiindcă a primit 4 goluri, Gigi Becali a transmis că titularul postului de portar va deveni Lukas Zima (32 de ani). Zima a fost până acum rezerva lui Târnovanu.

Gigi Becali îl scoate din poartă pe Târnovanu!

Nemulţumit şi de Darius Olaru (27 de ani), Gigi Becali a spus că pe acesta nu-l va putea scoate din primul 11. Pe Târnovanu însă nu îl va ierta.

“Dacă nu e campionatul, nu mă mai interesează. O să vedeţi. Nu mai am de gând nimic. În vară, o să vedem. Am fost încântat de Duarte, că a zis MM… Când o echipă ia patru goluri, fundaşii centrali sunt vinovaţi.

Prima măsură, o să joace Zima în poartă. La vreo trei goluri e vinovat Târnovanu, dar contează primul pe care l-a luat, nu?”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.