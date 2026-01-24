Prima reacție a lui Andrei Coubiș după ce a debutat în Liga 1: "Nu urmărisem deloc fotbalul din România" - Antena Sport

Andrei Coubiș a avut ocazia să joace primul său meci pentru un club din Liga 1, după ce Cristiano Bergodi l-a introdus în startul reprizei secunde a partidei cu Unirea Slobozia, câștigată de ardeleni cu 1-0. După meci, fundașul crescut de AC Milan a vorbit despre cum s-a simțit pe teren, dar și despre posibilitatea de a rămâne și după vară la “șepcile roșii”.
Universitatea Cluj a învins-o pe Unirea Slobozia într-un meci din etapa cu numărul 23 din Liga 1 grație golului lui Andrei Gheorghiță, care a marcat primul său gol după aproape un an de zile. De la meciul din Europa League dintre FCSB și PAOK din turul play-off-ului pentru optimile din sezonul trecut nu mai reușise jucătorul ardelenilor să înscrie.
Andrei Coubiș, primele declarații după debutul la “U” Cluj
Partida de pe Cluj Arena a fost marcată și de debutul lui Andrei Coubiș, fotbalistul de 22 de ani care a mai fost dorit în această iarnă de Dinamo și de Universitatea Craiova. Jucătorul care aparține de Sampdoria l-a înlocuit pe Iulian Cristea la pauză, iar după meci a recunoscut că debutul său în Liga 1 l-a surprins.
În plus, jucătorul născut la Milano s-a arătat entuziasmat de posibilitatea ca “U” Cluj să se califice în cupele europene și a dezvăluit că e dispus să rămână la echipa lui Bergodi și după vară dacă se va simți bine. Momentan, Coubiș a fost împrumutat de Sampdoria la “șepcile roșii” până la finalul acestui sezon.
“A fost o surpriză faptul că am jucat astăzi, nu-mi spusese nimic înainte Mister. Sincer, nu urmărisem deloc fotbalul din România înainte să vin, dar e bun, e fizic, se pune accent pe fizic.
Sincer, îmi doresc doar să fiu bine din punct de vedere fizic și să câștigăm puncte. Sună fain (n.r.-posibilitatea să ne calificăm în Europa).
Da, normal că există posibilitatea să rămân și după acest sezon. Dacă sunt bine aici, fără probleme rămân“, a spus stoperul, potrivit digisport.ro.
În urma victoriei cu Unirea Slobozia, Universitatea Cluj a urcat pe loc de play-off, fiind provizoriu pe poziția a șasea, cu 36 de puncte.
