U Cluj - Unirea Slobozia 1-0. Golul lui Andrei Gheorghiţă a readus "şepcile roşii" pe loc de play-off - Antena Sport

U Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 23-a din Superligă.

Clujenii au deschis scorul încă din minutul 8, când Macalou a pasat în careu, Atanas Trică a lăsat mingea să ajungă la Gheorghiţă şi acesta a înscris. Simion şi-a reglat şutul, trimiţând pe lângă poartă din poziţie bună, în minutul 36, iar la pauză gazdele au avut avantaj minim.

U Cluj – Unirea Slobozia 1-0

Ialomiţenii au ratat în minutul 63, la lovitura de cap a lui Dragoş Albu, iar gazdele au încercat poarta lui Rusu prin Macalou, în minutul 82, şi Universitatea Cluj – Unirea Slobozia s-a terminat 1-0.

La U Cluj a debutat şi Andrei Coubiş, jucătorul împrumutat de AC Milan la “şepcile roşii”. Acesta a fost introdus de Cristiano Bergodi la pauza meciului, când a intrat în locul lui Iulian Cristea.

Elevii lui Bergodi sunt pe locul 6, ultimul de play-off, cu 36 de puncte, în timp ce Unirea Slobozia e a 12-a, cu 21 de puncte.