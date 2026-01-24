Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

U Cluj - Unirea Slobozia 1-0. Golul lui Andrei Gheorghiţă a readus "şepcile roşii" pe loc de play-off - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | U Cluj – Unirea Slobozia 1-0. Golul lui Andrei Gheorghiţă a readus “şepcile roşii” pe loc de play-off

U Cluj – Unirea Slobozia 1-0. Golul lui Andrei Gheorghiţă a readus “şepcile roşii” pe loc de play-off

Publicat: 24 ianuarie 2026, 19:08

Comentarii
U Cluj – Unirea Slobozia 1-0. Golul lui Andrei Gheorghiţă a readus şepcile roşii pe loc de play-off

Andrei Gheorghiţă, după ce a marcat în U Cluj - Unirea Slobozia / Sport Pictures

U Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 23-a din Superligă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clujenii au deschis scorul încă din minutul 8, când Macalou a pasat în careu, Atanas Trică a lăsat mingea să ajungă la Gheorghiţă şi acesta a înscris. Simion şi-a reglat şutul, trimiţând pe lângă poartă din poziţie bună, în minutul 36, iar la pauză gazdele au avut avantaj minim.

U Cluj – Unirea Slobozia 1-0

Ialomiţenii au ratat în minutul 63, la lovitura de cap a lui Dragoş Albu, iar gazdele au încercat poarta lui Rusu prin Macalou, în minutul 82, şi Universitatea Cluj – Unirea Slobozia s-a terminat 1-0.

La U Cluj a debutat şi Andrei Coubiş, jucătorul împrumutat de AC Milan la “şepcile roşii”. Acesta a fost introdus de Cristiano Bergodi la pauza meciului, când a intrat în locul lui Iulian Cristea.

Elevii lui Bergodi sunt pe locul 6, ultimul de play-off, cu 36 de puncte, în timp ce Unirea Slobozia e a 12-a, cu 21 de puncte.

Reclamă
Reclamă
  • U CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea (Coubiş 46), Chipciu – Codrea (Murgia 74), G. Simion (Bic 62) – Drammeh, A. Gheorghiţă (Postolachi 63), Macalou – A. Trică (El Sawy 63). ANTRENOR: Cristiano Bergodi
  • UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Dorobanţu, Safranov, Antoche, Şerbănică (Deaconu 89) – Lungu, Al. Albu, V. Pop (Dragu 77) – Papeau, Bărbuţ, Espinoza (Dahan 69)
    ANTRENOR: Andrei Prepeliţă
  • Cartonaşe galbene: – / Dorobanţu 65
  • Arbitri: George Roman – Marius Badea, Raul Ghiciulescu
  • Arbitri VAR: Iulian Dima – Vasile Marinescu
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Observator
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali: „E un cal de curse, dar e nărăvaș!”
Fanatik.ro
Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali: „E un cal de curse, dar e nărăvaș!”
20:34
LIVE VIDEOArouca – Sporting 0-1. Campioana en-titre continuă cursa de urmărire a lui FC Porto
20:33
CSM București, a cincea victorie consecutivă în Liga Campionilor. “Tigroaicele” au defilat cu Podravka
20:30
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – FC Botoșani 0-0. Nervi în Bănie! Coelho şi Baiaram văd “galben” pentru proteste
20:14
VideoJurnal Antena Sport | Indianul care a salvat o fetiţă de la înec a îmbrăcat tricoul Craiovei
20:13
Prima reacție a lui Andrei Coubiș după ce a debutat în Liga 1: “Nu urmărisem deloc fotbalul din România”
20:10
VideoJurnal Antena Sport | Olimpiu Moruţan este preferatul fanilor lui Rapid
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 4 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”