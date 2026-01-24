U Cluj - Unirea Slobozia 1-0. Golul lui Andrei Gheorghiţă a readus "şepcile roşii" pe loc de play-off - Antena Sport

U Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 23-a din Superligă.
Clujenii au deschis scorul încă din minutul 8, când Macalou a pasat în careu, Atanas Trică a lăsat mingea să ajungă la Gheorghiţă şi acesta a înscris. Simion şi-a reglat şutul, trimiţând pe lângă poartă din poziţie bună, în minutul 36, iar la pauză gazdele au avut avantaj minim.
U Cluj – Unirea Slobozia 1-0
Ialomiţenii au ratat în minutul 63, la lovitura de cap a lui Dragoş Albu, iar gazdele au încercat poarta lui Rusu prin Macalou, în minutul 82, şi Universitatea Cluj – Unirea Slobozia s-a terminat 1-0.
La U Cluj a debutat şi Andrei Coubiş, jucătorul împrumutat de AC Milan la “şepcile roşii”. Acesta a fost introdus de Cristiano Bergodi la pauza meciului, când a intrat în locul lui Iulian Cristea.
Elevii lui Bergodi sunt pe locul 6, ultimul de play-off, cu 36 de puncte, în timp ce Unirea Slobozia e a 12-a, cu 21 de puncte.
- U CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea (Coubiş 46), Chipciu – Codrea (Murgia 74), G. Simion (Bic 62) – Drammeh, A. Gheorghiţă (Postolachi 63), Macalou – A. Trică (El Sawy 63). ANTRENOR: Cristiano Bergodi
- UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Dorobanţu, Safranov, Antoche, Şerbănică (Deaconu 89) – Lungu, Al. Albu, V. Pop (Dragu 77) – Papeau, Bărbuţ, Espinoza (Dahan 69)
ANTRENOR: Andrei Prepeliţă
- Cartonaşe galbene: – / Dorobanţu 65
- Arbitri: George Roman – Marius Badea, Raul Ghiciulescu
- Arbitri VAR: Iulian Dima – Vasile Marinescu
