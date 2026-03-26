Programul etapei a patra din play-off şi play-out din Liga 1! CFR Cluj – Dinamo se joacă de Paşte

Dan Roșu Publicat: 26 martie 2026, 13:46

LPF a anunţat, joi, programul etapei a patra din play-off-ul şi play-out-ul Ligii 1. Astfel, două meciuri sunt programate la 12 aprilie, în ziua de Paşte.

Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti (18:00) şi CFR Cluj – Dinamo (21:00) se vor disputa în duminica de Paşte, în timp ce FCSB – Oţelul Galaţi se va juca în Sâmbăta Mare, de la ora 20:00.

Programul etapei a patra din play-off şi play-out din Liga 1

Vineri, 10 aprilie

  • Hermannstadt – Farul Constanţa (19:00)

Sâmbătă, 11 aprilie

  • UTA Arad – Botoşani (17:15)
  • FCSB – Oţelul Galaţi (20:00)

Duminică, 12 aprilie

  • Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti (18:00)
  • Dinamo – CFR Cluj (21:00)

Luni, 13 aprilie

  • Metaloglobus – Csikszereda (15:30)
  • Rapid – FC Argeş (18:30)
  • Universitatea Craiova – “U” Cluj (21:30)
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Citește și:
Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Pentagonul rupe o tradiție de zeci de ani. O decizie a SUA legată de România amplifică îngrijorările țărilor europene
EXCLUSIVFlorin Răducioiu, încredere totală în “tricolori” înainte de Turcia – România: “Vom reuşi un rezultat mare”. De ce se teme
Marius Șumudică, mesaj pentru oficialii FRF! Ce solicită în cazul unui triumf al României la Istanbul
Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11
Alibec, scenariu pozitiv pentru România. “Iau ei roșu și batem noi cu 2-0”
PSG, avantaj uriaș în dubla cu Liverpool. Federația franceză a amânat meciul pentru titlu din Ligue 1
Budescu, în peluza României cu Turcia. “Suntem alături de voi până la capăt. Se poate din nou!”
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia 3 Turcia – România LIVE TEXT (19:00). Duel crucial la barajul pentru World Cup 2026. Fanii români, în Piaţa Taksim 4 „Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România 5 Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia 6 Fotbalistul nemulțumit de selecția făcută de Mircea Lucescu. A marcat 11 goluri în acest sezon de Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț