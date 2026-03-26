Programul etapei a patra din play-off şi play-out din Liga 1! CFR Cluj – Dinamo se joacă de Paşte

LPF a anunţat, joi, programul etapei a patra din play-off-ul şi play-out-ul Ligii 1. Astfel, două meciuri sunt programate la 12 aprilie, în ziua de Paşte.
Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti (18:00) şi CFR Cluj – Dinamo (21:00) se vor disputa în duminica de Paşte, în timp ce FCSB – Oţelul Galaţi se va juca în Sâmbăta Mare, de la ora 20:00.
Programul etapei a patra din play-off şi play-out din Liga 1
Vineri, 10 aprilie
- Hermannstadt – Farul Constanţa (19:00)
Sâmbătă, 11 aprilie
- UTA Arad – Botoşani (17:15)
- FCSB – Oţelul Galaţi (20:00)
Duminică, 12 aprilie
- Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti (18:00)
- Dinamo – CFR Cluj (21:00)
Luni, 13 aprilie
- Metaloglobus – Csikszereda (15:30)
- Rapid – FC Argeş (18:30)
- Universitatea Craiova – “U” Cluj (21:30)
