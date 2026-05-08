Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală

Antena Sport Publicat: 8 mai 2026, 11:21

Ana Ivanovic, la plajă / Instagram Ana Ivanovic

Ana Ivanovic (38 de ani) şi-a făcut un nou iubit, după ce Bastian Schweinsteiger (41 de ani), cu care era căsătorită şi cu care are 3 copii, a înşelat-o. (IMAGINI CU ANA IVANOVIC ÎN GALERIA FOTO)

Ana Ivanovic s-a despărţit de fostul jucător al lui Bayern Munchen şi al naţionalei Germaniei, iar, recent, s-a cuplat cu un alt bărbat. A decis, totuşi, să îl ţină pe acesta departe de lumina reflectoarelor.

Ana Ivanovic şi-a făcut iubit, dar îl ţine departe de mass-media

“Ana își dorește liniște, s-a săturat de senzațional după tot ce a trecut. Este conștientă de cât de important este să-și păstreze viața privată doar pentru ea.

De data aceasta nu are nicio intenție să-și împărtășească fericirea cu întreaga lume. Sau cel puțin nu până nu va fi complet convinsă de alegerea făcută”, a dezvăluit o sursă din anturajul Anei Ivanovic, citată de telegraph.bg.

Ana Ivanovic a câştigat de-a lungul carierei de jucătoare de tenis peste 15.5 milioane de dolari din premii. La această sumă obţinută din tenis se adaugă contractele de sponsorizare pe care le-a avut frumoasa tenismenă. Ea are în continuare sponsorizări cu anumite brand-uri. Fostul partener al sârboaicei, Bastian Schweinsteiger, are o avere estimată la 90 de milioane de dolari.

Ana Ivanovic a fost, la un moment dat, lider mondial în clasamentul WTA. A cucerit un titlu de Grand Slam în carieră, la Roland Garros, în 2008. În acelaşi an a mai disputat o finală de Grand Slam, pierdută, la Australian Open.

Ana Ivanovic e bună prietenă cu românca Sorana Cîrstea (36 de ani). Cele două jucătoare s-au întâlnit de 4 ori în timp ce sârboaica era încă în activitate. Ivanovic a câştigat de 3 ori, Sorana Cîrstea o dată.

Ana Ivanovic a întâlnit-o de 6 ori în carieră pe Simona Halep, având un bilanţ pozitiv şi cu aceasta. A câştigat 4 din cele 6 meciuri pe care le-a jucat cu Halep.

