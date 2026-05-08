Dezvăluirea lui Mureșan despre viitorul lui Pancu la CFR Cluj: „Are clauză, se activează automat”

Sebastian Ujica Publicat: 8 mai 2026, 23:50

Iuliu Mureşan -Sport Pictures

CFR Cluj a făcut 0-0 pe propriul teren cu Universitatea Craiova, însă situația de la club rămâne una complexă. Deși conducerea s-a întărit cu venirile lui Marian Copilu, Ionuț Ivașcu și Ricardo Cadu, CFR încă mai are de furcă din cauza situației financiare. Iar acest lucru ar putea duce la plecarea lui Daniel Pancu, cel care a spus că va rămâne la CFR doar dacă probleme se rezolvă.

„Avem o conducere administrativă foarte bună. Sunt fericit de venirea lor. Eu am mai lucrat cu ei. Ne cunoaștem foarte bine, cu Ivașcu și mai bine. Nu există nicio legătură între el (nr Marian Copilu) și noi investitori. 100% nu are legătură. Căutăm investitori pentru că este greu pentru Ioan Varga de unul singur.

Dacă va fi să plec cândva de la CFR Cluj, sper să nu se zică la fel (nr. că am furat clubul). Ce pot să vă spun e că am redus costurile pentru salarii de 110.000 de euro pe lună. Că i-am scos pe Zouma și pe alții. Acum avem un fond de salarii la o sumă corectă. Important e să continuăm în acest mod.

Nu am discutat (nr. cu Edi Iordănesu). Nu am discutat cu niciun antrenor. Pancu are contract care are o clauză care spune că dacă echipa ajunge în cupele europene, înțelegerea se prelungește automat cu doi ani. Eu sperăm să terminăm pe locul 3 și apoi vom vedea.

Pancu a spus în fața mea și a lui Ioan Varga că rămâne 1 milion la sută la CFR dacă echipa va fi mai stabilă din punct din vedere financiar și dacă se rezolvă problema cu baza de antrenament. Ar trebui să avem o bază cu 2-3 terenuri de antrenament, nu le avem.

Craiova n-a avut nicio ocazie. Noi am mai avut niște faze, ei și-au propus să joace la egal. Noi dacă ne doream mai mult de locul trei, trebuia să obținem mai mult de un egal” a spus Iuliu Mureșan la Digi Sport.

