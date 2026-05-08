“Vrăjeală de offside”. Fază controversată la CFR – Universitatea Craiova. Momentul s-a analizat 5 minute la VAR

Meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, contând pentru etapa cu numărul 8 din play-off, a fost marcat de o fază controversată petrecută în minutul 50. La un atac al ardelenilor, Cordea a șutat în brațul lui Adrian Rus, însă faza nu a mai contat, pentru că s-a dat până la urmă un offside controversat la faza premergătoare, când Biliboc a fost lansat în jumătatea adversă.

CFR Cluj și Universitatea Craiova s-au anulat reciproc în cel mai tare meci din etapa cu numărul 8, încheiat cu scorul de 0-0. Soarta partidei putea fi alta însă, dacă “feroviarii” ar fi primit penalty la o fază în care mingea l-a lovit în mână în careu pe Adrian Rus.

Faza care a stârnit controverse imense la CFR – Craiova 0-0

În minutul 50, Biliboc a fost lansat în flanc și a pasat în centrul careului. Balonul a ajuns la Cordea, iar acesta a șutat înspre brațul lui Adrian Rus.

Inițial, Kovacs nu a arătat spre puncul cu var, după care momentul a fost analizat de arbitrii din camera video pentru un posibil offside. După o analiză de cinci minute la VAR, s-a dictat până la urmă offside la poziția din care a plecat Biliboc.

Momentul a generat controverse, pentru că pe reluări nu s-a observat foarte clar cum jucătorul U-21 se află în afara jocului. Faza a atras o reacție acidă din partea lui Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor care l-a “înepat” pe Marcel Bîrsan, arbitrul VAR.