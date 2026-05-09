Daniel Pancu a făcut anunțul despre viitorul său la CFR: “2 milioane % am zis că rămân, dar în alte condiţii”

Daniel Pancu a anunțat după egalul dintre CFR și Universitatea Craiova în ce condiții este dispus să rămână la formația din Gruia, în contextul zvonurilor care îl dau ca și semnat la Rapid. Tehnicianul “feroviarilor” a spus răspicat că își dorește ca fotbaliștii să aibă salariile la zi, ca echipa să aibă parte de o bază modernă, iar din sezonul viitor să primească întăriri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj și Universitatea Craiova s-au anulat reciproc în cel mai tare meci din etapa cu numărul 8, încheiat cu scorul de 0-0. Partida a fost marcată și de o fază controversată în care ardelenii au cerut penalty la o fază în care Rus a fost lovit cu mingea în mână, dar Istvan Kovacs și brigada sa au dictat offside după 5 minute de analiză la VAR.

Ce a spus Daniel Pancu despre viitorul său la CFR

După meci, antrenorul clujenilor, Daniel Pancu, a acordat declarații și a vorbit pe seama mai multor subiecte. Antrenorul de 48 de ani s-a arătat încântat de jocul echipei sale, a discutat despre faza la care putea primi penalty și nu în ultimul rând, a vorbit despre viitorul său.

Pancu a dezvăluit că în ciuda faptului că Varga și Mureșan declară în presă că el sigur va rămâne pe bancă, există și câteva condiții, trei la număr: Salarii la zi, bază de antrenament mai performantă și jucători de top.

“Jocul a fost minunat. A fost și o echipă mai aproape de cea pe care mi-am dorit-o. Vă spuneam înainte că dorim să îi obosim.