Daniel Pancu a făcut anunțul despre viitorul său la CFR: “2 milioane % am zis că rămân, dar în alte condiţii”

Daniel Pancu a anunțat după egalul dintre CFR și Universitatea Craiova în ce condiții este dispus să rămână la formația din Gruia, în contextul zvonurilor care îl dau ca și semnat la Rapid. Tehnicianul “feroviarilor” a spus răspicat că își dorește ca fotbaliștii să aibă salariile la zi, ca echipa să aibă parte de o bază modernă, iar din sezonul viitor să primească întăriri.
CFR Cluj și Universitatea Craiova s-au anulat reciproc în cel mai tare meci din etapa cu numărul 8, încheiat cu scorul de 0-0. Partida a fost marcată și de o fază controversată în care ardelenii au cerut penalty la o fază în care Rus a fost lovit cu mingea în mână, dar Istvan Kovacs și brigada sa au dictat offside după 5 minute de analiză la VAR.
Ce a spus Daniel Pancu despre viitorul său la CFR
După meci, antrenorul clujenilor, Daniel Pancu, a acordat declarații și a vorbit pe seama mai multor subiecte. Antrenorul de 48 de ani s-a arătat încântat de jocul echipei sale, a discutat despre faza la care putea primi penalty și nu în ultimul rând, a vorbit despre viitorul său.
Pancu a dezvăluit că în ciuda faptului că Varga și Mureșan declară în presă că el sigur va rămâne pe bancă, există și câteva condiții, trei la număr: Salarii la zi, bază de antrenament mai performantă și jucători de top.
“Jocul a fost minunat. A fost și o echipă mai aproape de cea pe care mi-am dorit-o. Vă spuneam înainte că dorim să îi obosim.
(n.r. despre faza controversată) Am înțeles că a fost un offside de patru milimetri, nu s-a mai acordat acel penalty. Una peste alta, foarte mulțumit, foarte foarte mulțumit. Se adaugă parcursului nostru fantastic. Mai avem nevoie de un punct cu Dinamo sau trei cu FC Argeș pentru a fi matematic în cupele europene.
(n.r. întrebat dacă a discutat cu noua conducere) Am discutat și cu domnul Copilu ieri. A vrut să știe situația mea, mai departe nu știu. Sunt oameni care au câștigat atâtea trofee la acest club. Nu aum cum decât să fie mari câștiguri pentru club.
(n.r. despre viitorul său) Detaliile cele mai importante şi care contează sunt legate de promisiunile mele faţă de ce se întâmplă aici, la CFR. Atât domnul Varga, cât şi domnul preşedinte Mureşan… vorbesc de 2 milioane %. Sunt cuvintele mele, dar niciunul nu continuă în alte condiţii. Deci continuarea e în alte condiţii şi văd că niciunul dintre ei n-a spus-o.
În alte condiţii înseamnă salarii la zi, o bază mai bună de pregătire şi câţiva jucători de top. Până acum nu s-a întâmplat nimic dintre aceste lucruri şi mai sunt două săptămâni şi se termină campionatul. 2 milioane % am zis că rămân, dar în alte condiţii“, a spus Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.
