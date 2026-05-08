Jaqueline Cristian, eliminată în turul al doilea la Roma! Învinsă de fosta lideră WTA după un meci de peste 3 ore

Jaqueline Cristian s-a oprit în turul al doilea la Foro Italico, după un meci epuizant disputa împotriva Karolinei Pliskova, sportivă care ocupă în prezent locul 130 WTA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Românca reușise să câștige primul set în duelul cu fosta lideră mondială, dar, după mai bine de trei ore de joc, adversara lui Jaqueline a găsit drumul spre victorie.

Jaqueline Cristian, eliminată de Karolina Pliskova la WTA Roma

Jaqueline Cristian nu a avut parte de noroc în turul al doilea la Roma, iar sportiva clasată pe locul 28 în ierarhia WTA a fost eliminată de Karolina Pliskova.

Fosta lideră mondială s-a impus cu greu în trei seturi, scor (5)6-7, 7-6(2), 6-4, la capătul unui meci „nebun”, care a durat nu mai puțin de trei ore și 15 minute.

Pentru parcursul modest de la Foro Italico, Jaqueline Cristian va pleca cu un cec în valoare de €31,585.