Matei Ilie, dezamăgit după 0-0 cu Universitatea Craiova: „E greu”

CFR Cluj și Universitatea Craiova au deschis etapa a 8-a de play-off, iar cele două formații au remizat, scor 0-0, într-un meci disputat pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.

Oltenii au un avans de patru puncte în fruntea Ligii 1, însă Universitatea Cluj se poate apropia la doar un punct distanță, dacă va reuși să învingă Rapidul.

Matei Ilie: „Dacă nu câștigi titlul..”

CFR și-a luat adio de la titlu, după ce a scos doar o remiză pe teren propriu cu liderul Universitatea Craiova. Deși au avut ocaziile mai mari, printre care și o bară, ardelenii nu au găsit drumul spre gol.

După fluierul final, Matei Ilie s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa nu a obținut victoria și a explicat că ratarea cupelor europene ar fi un dezastru.

„Am jucat cu liderul, a fost un meci greu. A fost cel mai reușit meci contra lor, planul tactic a fost bun. Am trecut la un sistem cu 3 sau 5 fundași, am presat mai sus, au trebuit să recurgă la pase mai lungi. Ne-am dorit victoria, dar din păcate nu am reușit. Optimist, cum am ajuns de pe locul 14 aici, așa putem merge și mai sus.