Filipe Coelho simte titlul după remiza cu CFR Cluj: „Este un punct în plus”

Universitatea Craiova a obținut un punct important pe terenul celor de la CFR Cluj, asta deși jocul echipei antrenate de Filipe Coelho nu a fost cel mai strălucit.

Oltenii au un avans de patru puncte în fruntea Ligii 1 și speră la un pas greșit al Universității Cluj, care va primi vizita celor de la Rapid București.

Filipe Coelho își mută atenția pe finala Cupei

Cu un joc destul de modest în Gruia, Universitatea Craiova s-a distanțat la patru puncte față de Universitatea Cluj, după remiza cu CFR. Filipe Coelho s-a declarat încântat de rezultat după fluierul final și a vorbit și despre finala Cupei.

„Este un punct în plus, important, a fost un meci greu, mai ales în repriza a doua. E un punct important pentru noi, am încercat să le luăm pe toate 3, dar suntem satisfăcuți și cu acest punct. Trebuie să analizăm meciul, nu e o scuză calitatea terenului, a fost dificil de jucat, avem și câteva probleme din punct de vedere medical.

Nu am jucat ofensiv așa cum ne-am fi așteptat. Și adversarul își dorea toate punctele, a ieșit un meci tare și e un punct în plus pentru noi. Am controlat meciul fără minge. Să uităm de campionat, am jucat multe meciuri, vedem ce jucători vor fi apți.