Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul play-off-ului Ligii 1 + Cum arată clasamentul după înjumătățire? Meciurile care decid titlul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Programul play-off-ului Ligii 1 + Cum arată clasamentul după înjumătățire? Meciurile care decid titlul

Programul play-off-ului Ligii 1 + Cum arată clasamentul după înjumătățire? Meciurile care decid titlul

Bogdan Stănescu Publicat: 9 martie 2026, 21:56

Comentarii
Programul play-off-ului Ligii 1 + Cum arată clasamentul după înjumătățire? Meciurile care decid titlul

Trofeul Ligii 1 / Sport Pictures

CFR Cluj a învins-o, în ultima etapă a sezonului regular, cu 2-0, pe Dinamo. În urma acestui meci, am aflat care va fi programul play-off-ului Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj şi-a asigurat locul 4 la finalul sezonului regular în urma victoriei cu Dinamo. “Câinii” intră în play-off după 3 înfrângeri în ultimele 3 meciuri din sezonul regular.

Programul play-off-ului Ligii 1 în sezonul 2025 – 2026

Iată cum vor arăta meciurile care vor decide titlul în acest sezon:

Prima etapă:

Universitatea Craiova – FC Argeş

Reclamă
Reclamă

Rapid – Dinamo

U Cluj – CFR Cluj

A doua etapă:

Carburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 leiCarburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 lei
Reclamă

Dinamo – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Rapid

FC Argeş – U Cluj

A treia etapă:

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Rapid – U Cluj

FC Argeş – Dinamo

A patra etapă:

U Cluj – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Dinamo

Rapid – FC Argeş

A cincea etapă:

Universitatea Craiova – Rapid

Dinamo – U Cluj

FC Argeş – CFR Cluj

A şasea etapă:

FC Argeş – Universitatea Craiova

Dinamo – Rapid

CFR Cluj – U Cluj

A şaptea etapă:

Universitatea Craiova – Dinamo

Rapid – CFR Cluj

U Cluj – FC Argeş

A opta etapă:

CFR Cluj – Universitatea Craiova

U Cluj – Rapid

Dinamo – FC Argeş

A noua etapă:

Universitatea Craiova – U Cluj

Dinamo – CFR Cluj

FC Argeş – Rapid

A zecea etapă:

Rapid – Universitatea Craiova

U Cluj – Dinamo

CFR Cluj – FC Argeş

Clasamentul în play-off după înjumătățirea punctelor

1. Universitatea Craiova – 30 puncte

2. Rapid – 28 puncte

3. “U” Cluj – 27 puncte

4. CFR Cluj – 27 puncte (beneficiază de rotunjire)

5. Dinamo – 26 puncte

6. FC Argeș – 25 puncte

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Observator
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Lovitură de teatru! Meciul FCSB din play-out, mutat sâmbătă în locul unei partide de play-off. Programul complet din weekend
Fanatik.ro
Lovitură de teatru! Meciul FCSB din play-out, mutat sâmbătă în locul unei partide de play-off. Programul complet din weekend
23:11
Neluţu Varga scoate banii! Le-a pregătit o primă jucătorilor şi lui Daniel Pancu, după a 11-a victorie la rând!
23:11
OFICIAL | S-au stabilit data și ora primelor meciuri din play-off. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo
22:54
Răsturnare de situație în programul play-out-ului. Debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, reprogramat după CFR – Dinamo
22:39
Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: “Titlul”! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR
22:35
“Perla” CFR-ului jubilează după victoria cu Dinamo și al 11-lea succes la rând în Liga 1: “Echipă extraordinară”
22:24
“Asta e principala problemă” Zeljko Kopic a spus unde suferă Dinamo după a treia înfrângere la rând a “câinilor”
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 3 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 4 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 5 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 6 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”