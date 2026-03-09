Programul play-off-ului Ligii 1 + Cum arată clasamentul după înjumătățire? Meciurile care decid titlul - Antena Sport

CFR Cluj a învins-o, în ultima etapă a sezonului regular, cu 2-0, pe Dinamo. În urma acestui meci, am aflat care va fi programul play-off-ului Ligii 1.
CFR Cluj şi-a asigurat locul 4 la finalul sezonului regular în urma victoriei cu Dinamo. “Câinii” intră în play-off după 3 înfrângeri în ultimele 3 meciuri din sezonul regular.
Programul play-off-ului Ligii 1 în sezonul 2025 – 2026
Iată cum vor arăta meciurile care vor decide titlul în acest sezon:
Prima etapă:
Universitatea Craiova – FC Argeş
Rapid – Dinamo
U Cluj – CFR Cluj
A doua etapă:
Dinamo – Universitatea Craiova
CFR Cluj – Rapid
FC Argeş – U Cluj
A treia etapă:
Universitatea Craiova – CFR Cluj
Rapid – U Cluj
FC Argeş – Dinamo
A patra etapă:
U Cluj – Universitatea Craiova
CFR Cluj – Dinamo
Rapid – FC Argeş
A cincea etapă:
Universitatea Craiova – Rapid
Dinamo – U Cluj
FC Argeş – CFR Cluj
A şasea etapă:
FC Argeş – Universitatea Craiova
Dinamo – Rapid
CFR Cluj – U Cluj
A şaptea etapă:
Universitatea Craiova – Dinamo
Rapid – CFR Cluj
U Cluj – FC Argeş
A opta etapă:
CFR Cluj – Universitatea Craiova
U Cluj – Rapid
Dinamo – FC Argeş
A noua etapă:
Universitatea Craiova – U Cluj
Dinamo – CFR Cluj
FC Argeş – Rapid
A zecea etapă:
Rapid – Universitatea Craiova
U Cluj – Dinamo
CFR Cluj – FC Argeş
Clasamentul în play-off după înjumătățirea punctelor
1. Universitatea Craiova – 30 puncte
2. Rapid – 28 puncte
3. “U” Cluj – 27 puncte
4. CFR Cluj – 27 puncte (beneficiază de rotunjire)
5. Dinamo – 26 puncte
6. FC Argeș – 25 puncte
