"Cea mai grea perioadă de când sunt aici". Cătălin Cîrjan, la pământ după ce Dinamo a pierdut cu CFR Cluj - Antena Sport

“Cea mai grea perioadă de când sunt aici”. Cătălin Cîrjan, la pământ după ce Dinamo a pierdut cu CFR Cluj

Andrei Nicolae Publicat: 9 martie 2026, 22:17

Cea mai grea perioadă de când sunt aici. Cătălin Cîrjan, la pământ după ce Dinamo a pierdut cu CFR Cluj

Cătălin Cîrjan, în timpul meciului dintre Dinamo și CFR / Sport Pictures

Cătălin Cîrjan s-a arătat extrem de afectat după ce Dinamo a suferit a treia înfrângere la rând în campionat, scor 0-2 contra lui CFR Cluj. La finalul meciului în care a ratat un penalty și a irosit șansa de a-și băga echipa înapoi în joc, căpitanul alb-roșiilor a declarat că perioada actuala este cea mai dificilă de când se află la clubul bucureștean.

CFR Cluj a învins-o pe Dinamo și a ajuns la 11 victorii consecutive în campionat, în timp ce formația lui Zeljko Kopic a atins al treilea eșec la rând, după cele cu Rapid și FC Argeș. Karlo Muhar și Alibek Aliev au decis soarta partidei din Gruia în care Cîrjan a ratat un penalty în minutul 86.

Cîrjan, dărâmat după CFR – Dinamo 2-0

După meci, mijlocașul de 23 de ani din vestiarul “câinilor” a analizat eșecul echipei sale și a ajuns la o concluzie clară, și anume că trebuie tras un semnal de alarmă, iar chiar el e cel nevoit să facă asta. După ce a spus că trece prin cea mai dificilă perioadă de când e la Dinamo, Cîrjan a declarat că e totuși recunoscător fanilor care rămân alături de echipă.

E foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Cea mai grea perioadă de când sunt la Dinamo. O nouă înfrângere și noi suntem singurii care putem să ieșim din această situație.

Nu știu ce ne lipsește, trebuie să mergem să discutăm și la următorul meci să arătăm mai bine. Trebuie să tragem un semnal de aarmă, în primul rând eu. Până la urmă nu e diferență așa de mare de puncte (n.r. față de liderul Craiova).

(n.r. despre fani) Sunt alături de noi și la bine, și la greu. Le mulțumim pentru asta și sperăm să îi răsplătim și pe teren“, a spus căpitanul lui Dinamo, potrivit digisport.ro.

Dinamo va începe play-off-ul cu 26 de puncte, în timp ce CFR Cluj ia startul cu 27. Vezi aici cum arată programul complet din play-off.

