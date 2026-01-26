Raul Rusescu face praf defensiva FCSB: "Fără discuții, a fost un dezastru" - Antena Sport

FCSB a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 1-4, în fața rivalei CFR Cluj, în derby-ul etapei a 23-a din Liga 1. Deși gruparea „roș-albastră” a controlat posesia balonului, defensiva bucureștenilor a avut mari probleme.

Raul Rusescu (37 de ani) a analizat fără menajamente prestația fostei sale echipe. Fostul jucător al FCSB crede că defensiva a fost cauza principală a dezastrului.

„Fără discuții, a fost un dezastru. Mai mare decât la Zagreb, iar adversarii nici nu pot fi comparați. Zagreb e peste CFR și probabil peste toate echipele din campionat. Este încă un meci în care FCSB conduce și nu reușește să scoată nici măcar un punct”, a spus Rusescu la GSP.

Fostul atacant a subliniat că problema nu este una izolată: „Sunt vreo nouă-zece meciuri în care FCSB a condus și nu a obținut nimic. Linia defensivă a arătat dezastruos, poate și cu ajutorul mijlocașilor centrali. După minutul 40, totul s-a rupt, exact ca în multe alte meciuri din acest sezon”.