Raul Rusescu face praf defensiva FCSB: "Fără discuții, a fost un dezastru" - Antena Sport

FCSB a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 1-4, în fața rivalei CFR Cluj, în derby-ul etapei a 23-a din Liga 1. Deși gruparea „roș-albastră” a controlat posesia balonului, defensiva bucureștenilor a avut mari probleme.
Raul Rusescu (37 de ani) a analizat fără menajamente prestația fostei sale echipe. Fostul jucător al FCSB crede că defensiva a fost cauza principală a dezastrului.
„Fără discuții, a fost un dezastru. Mai mare decât la Zagreb, iar adversarii nici nu pot fi comparați. Zagreb e peste CFR și probabil peste toate echipele din campionat. Este încă un meci în care FCSB conduce și nu reușește să scoată nici măcar un punct”, a spus Rusescu la GSP.
Fostul atacant a subliniat că problema nu este una izolată: „Sunt vreo nouă-zece meciuri în care FCSB a condus și nu a obținut nimic. Linia defensivă a arătat dezastruos, poate și cu ajutorul mijlocașilor centrali. După minutul 40, totul s-a rupt, exact ca în multe alte meciuri din acest sezon”.
- Șoc la FCSB! Fanii au vrut să le vandalizeze mașinile. Gheorghe Mustață: “I-aș prinde și i-aș urechea puțin”
- Premieră în ultimii patru ani la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali: “O să mă duc la ei. Bă, am vreo datorie?”
- Adrian Mihalcea nu se teme de Rapid. Ce spune despre calificarea în play-off: “Nu o să ne dăm la o parte”
- Ei au fost cei mai slabi jucători de la FCSB. Ce note au primit pentru evoluția cu CFR Cluj
- Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB după umilința cu CFR Cluj: “Nicio șansă la titlu”