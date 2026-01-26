Raul Rusescu face praf defensiva FCSB: "Fără discuții, a fost un dezastru" - Antena Sport

Închide meniul
Raul Rusescu face praf defensiva FCSB: “Fără discuții, a fost un dezastru”

Radu Constantin Publicat: 26 ianuarie 2026, 10:43

Raul Rusescu face praf defensiva FCSB: Fără discuții, a fost un dezastru

Raul Rusescu, în timpul unui interviu / Captură Antena Sport

FCSB a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 1-4, în fața rivalei CFR Cluj, în derby-ul etapei a 23-a din Liga 1. Deși gruparea „roș-albastră” a controlat posesia balonului, defensiva bucureștenilor a avut mari probleme.

Raul Rusescu (37 de ani) a analizat fără menajamente prestația fostei sale echipe. Fostul jucător al FCSB crede că defensiva a fost cauza principală a dezastrului.

„Fără discuții, a fost un dezastru. Mai mare decât la Zagreb, iar adversarii nici nu pot fi comparați. Zagreb e peste CFR și probabil peste toate echipele din campionat. Este încă un meci în care FCSB conduce și nu reușește să scoată nici măcar un punct”, a spus Rusescu la GSP.

Fostul atacant a subliniat că problema nu este una izolată: „Sunt vreo nouă-zece meciuri în care FCSB a condus și nu a obținut nimic. Linia defensivă a arătat dezastruos, poate și cu ajutorul mijlocașilor centrali. După minutul 40, totul s-a rupt, exact ca în multe alte meciuri din acest sezon”.

 

11:40
“Prima oară când mi s-a întâmplat” Sorana Cîrstea a dezvăluit ce a păţit la Australian Open: “Aşa mi s-a spus”
11:18
Șoc la FCSB! Fanii au vrut să le vandalizeze mașinile. Gheorghe Mustață: “I-aș prinde și i-aș urechea puțin”
11:10
Super Bowl 2026 | New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta în marea finală din NFL
10:38
Premieră în ultimii patru ani la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali: “O să mă duc la ei. Bă, am vreo datorie?”
10:09
Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității. Cum și-a trădat colegii
10:05
Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu
