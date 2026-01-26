Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ei au fost cei mai slabi jucători de la FCSB. Ce note au primit pentru evoluția cu CFR Cluj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ei au fost cei mai slabi jucători de la FCSB. Ce note au primit pentru evoluția cu CFR Cluj

Ei au fost cei mai slabi jucători de la FCSB. Ce note au primit pentru evoluția cu CFR Cluj

Radu Constantin Publicat: 26 ianuarie 2026, 8:52

Comentarii
Ei au fost cei mai slabi jucători de la FCSB. Ce note au primit pentru evoluția cu CFR Cluj

Jucătorii FCSB-ului, la startul unui meci/ Sport Pictures

FCSB a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 1-4, în fața rivalei CFR Cluj, în derby-ul etapei a 23-a din Liga 1. Deși gruparea „roș-albastră” a controlat posesia balonului, defensiva bucureștenilor a avut mari probleme, iar ardelenii au speculat eficient erorile apărării. Așadar, e lesne de înțeles că cei mai slabi jucători de pe teren au fost chiar fundașii FCSB-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit evaluărilor SofaScore, cei mai slabi jucători de pe teren au fost Andre Duarte, notat cu 5,3, și Valentin Crețu, care a primit 5,8. În schimb, doar Darius Olaru (7,3) și David Miculescu (7,2) au reușit să se remarce pozitiv în tabăra gazdelor, depășind media echipei într-un meci complicat.

De partea cealaltă, CFR Cluj a impresionat prin eficiență și organizare. Noul portar al ardelenilor, Mihai Popa, a avut o prestație solidă și a fost notat cu 8,1, fiind cel mai bun jucător al partidei. Andrei Cordea și Meriton Korenica au primit, la rândul lor, nota 7,3, contribuind decisiv la succesul echipei din Gruia.

David Miculescu a deschis scorul încă din minutul 2 pentru FCSB, însă CFR Cluj a întors rezultatul prin golurile marcate de Alibek Aliev (41), Meriton Korenica (44), Andrei Cordea (49) și Lorenzo Biliboc (90+1), obținând o victorie clară și extrem de importantă în lupta pentru play-off.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
Observator
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după Emerllahu și Louis Munteanu? Exclusiv
Fanatik.ro
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după Emerllahu și Louis Munteanu? Exclusiv
11:51
Istvan Kovacs îl arbitrează pe Cristi Chivu! Meci de foc condus de român în Champions League
11:50
“O mică aroganță”. Conducerea CFR-ului a reacționat după ce a făcut hora bucuriei în victoria cu FCSB
11:40
“Prima oară când mi s-a întâmplat” Sorana Cîrstea a dezvăluit ce a păţit la Australian Open: “Aşa mi s-a spus”
11:18
Șoc la FCSB! Fanii au vrut să le vandalizeze mașinile. Gheorghe Mustață: “I-aș prinde și i-aș urechea puțin”
11:10
Super Bowl 2026 | New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta în marea finală din NFL
10:43
Raul Rusescu face praf defensiva FCSB: “Fără discuții, a fost un dezastru”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 3 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul! 6 FCSB – CFR Cluj 1-4. Dezastru pentru campioană. Clujenii lui Pancu, victorie crucială în lupta pentru play-off
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia