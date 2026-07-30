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Primul transfer pregătit de Gigi Becali după ruşinea cu FK Auda: „Trebuie să întăresc echipa”

Radu Constantin Publicat: 30 iulie 2026, 23:33

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Primul transfer pregătit de Gigi Becali după ruşinea cu FK Auda: „Trebuie să întăresc echipa

Gigi Becali / Antena Sport

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FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi părăseşte cupele europene.

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Întrebat pe cine vede vinovat de eşecul ruşinos, cu Auda, Gigi Becali a reacţionat: „Eu cred că e totul, de la magazioner până la Bîrligea. Orice frază, orice glumă, la ce văd. Râsul lumii am ajuns”.

Ce urmează la echipă? Cum sezonul european a fost compromis, Gigi Becali vrea ca în actualul sezon FCSB să câştige campionatul, iar pentru a atinge obiectivul este necesar trasferul lui Denis Drăguş.

„De spus am spus: Drăguș oricând e gata el să vină. Trebuie să întăresc echipa, ce să fac? După ce că suntem praf, o las așa? Aducem atacant. Dacă nu îi aduci atacant lui Bîrligea, joacă fotbal de distracție. Hai să ne distrăm, să râdem ca la teatru. Acum, anul ăsta e terminat. Ce fac, las și anul care vine? Trebuie luat un atacant, că Bîrligea se supără că nu se mută poarta…”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

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