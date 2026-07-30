Întrebat de un posibil transfer şi de problemele financiare de la CFR, Korenica a dat acelaşi răspuns!

Meriton Korenica a recunoscut că a înscris un gol norocos în meciul CFR Cluj – Alashkert 3-0, partidă care a dus la calificarea ardelenilor în turul trei preliminar al Conference League.
Întrebat despre problemele financiare de la CFR Cluj şi despre un posibil transfer al său, în condiţiile în care se vorbeşte de interesul Rapidului pentru el, Korenica a răspuns acelaşi lucru: „Clubul ştie cel mai bine”.
Meriton Korenica a evitat discuţiile despre problemele financiare de la CFR şi despre un posibil transfer al lui: „Clubul ştie cel mai bine”
„E important că am câştigat. (n.r: Un gol norocos pentru tine) Da, un pic norocos, dar un gol e un gol.
Trebuie să ne pregătim de mâine pentru Rapid şi după aceea vine echipa norvegiană”, a declarat Meriton Korenica pentru digisport.ro.
CFR Cluj o întâlneşte duminică, de la 21:30, în deplasare, chiar pe Rapid, echipa care se spune că e interesată de Korenica.
„Nu vreau să vorbesc despre aceste probleme. Clubul ştie mai bine. Dăm totul la fiecare meci. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect.
Eu sunt aici. Dau 100% la fiecare meci. Clubul ştie cel mai bine ce se întâmplă”, a spus Korenica, pentru sursa citată, întrebat atât despre problemele financiare de la CFR Cluj, cât şi despre o posibilă plecare a lui de la formaţia ardeleană.
Patronul clubului, Neluţu Varga, a transmis, în contextul discuţiilor despre interesul Rapidului pentru Korenica şi Cordea, că ambii fotbalişti costă 2 milioane de euro fiecare.
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