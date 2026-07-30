Întrebat de un posibil transfer şi de problemele financiare de la CFR, Korenica a dat acelaşi răspuns!

Meriton Korenica a recunoscut că a înscris un gol norocos în meciul CFR Cluj – Alashkert 3-0, partidă care a dus la calificarea ardelenilor în turul trei preliminar al Conference League.

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Întrebat despre problemele financiare de la CFR Cluj şi despre un posibil transfer al său, în condiţiile în care se vorbeşte de interesul Rapidului pentru el, Korenica a răspuns acelaşi lucru: „Clubul ştie cel mai bine”.

Meriton Korenica a evitat discuţiile despre problemele financiare de la CFR şi despre un posibil transfer al lui: „Clubul ştie cel mai bine”

„E important că am câştigat. (n.r: Un gol norocos pentru tine) Da, un pic norocos, dar un gol e un gol.

Trebuie să ne pregătim de mâine pentru Rapid şi după aceea vine echipa norvegiană”, a declarat Meriton Korenica pentru digisport.ro.

CFR Cluj o întâlneşte duminică, de la 21:30, în deplasare, chiar pe Rapid, echipa care se spune că e interesată de Korenica.