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Pleacă Karlo Muhar de la CFR Cluj? „Îmi doresc tot ceea ce e mai bun”

Radu Constantin Publicat: 31 iulie 2026, 10:11

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Pleacă Karlo Muhar de la CFR Cluj? „Îmi doresc tot ceea ce e mai bun

Karlo Muhar / Profimedia

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Karlo Muhar, jucătorul care a deschis scorul pentru CFR Cluj în duelul cu Alashkert, îşi doreşte să rămână în Gruia şi speră că problemele financiare se vor rezolva.

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„A fost o seară frumoasă, europeană în Gruia. E foarte frumos şi sper să continuăm aşa. Am pus presiune de la început, am încercat să centrăm mai mult, să punem jucătorii în careu. Chiar şi după 2-0 am zis că trebuie să înscriem cât mai multe goluri. Vreau să rămân la CFR, inima mea e aici, îi respect pe cei din club. Am fost mulţi ani aici. CFR e în inima mea. Îmi doresc tot ceea ce e mai bun pentru CFR. Vreau să continui aici”, a declarat Muhar.

Întrebat despre viitoarea adversară din Conference League, echipa norvegiană Tromso, Muhar a spus doar: „Vom vedea, e o echipă scandinavă, împotriva căreia e greu să joci. Dacă au ajuns aici, e clar că sunt buni”.

Jucătorul croat a vorbit şi despre problemele financiare ale grupării din Gruia: „Trebuie să fim profesionişti şi să dăm totul. Eu îmi voi respecta contractul şi sper ca şi conducerea să facă acest lucru. Sunt sigur că se vor găsi soluţii”, a spus Muhar, după meciul câştigat cu Alashkert, joi, scor 3-0.

Echipa CFR Cluj a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea armeană Alashkert, calificându se în turul al treilea preliminar din Conference League.

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CFR s-a calificat astfel în turul al treilea din Conference League, unde va juca împotriva norvegienilor de la Tromso, eliminaţi din Liga Europa de Hradec Kralove.

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