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10.000.000 de euro pentru doi jucători ai Universității Craiova. Mihai Rotaru, gata să-și cedeze vedetele

Radu Constantin Publicat: 31 iulie 2026, 8:44

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10.000.000 de euro pentru doi jucători ai Universității Craiova. Mihai Rotaru, gata să-și cedeze vedetele

Mihai Rotaru / Sportpictures

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Peste 10 milioane de euro pentru Assad Al Hamlawi şi Ştefan Baiaram. Tot mai greu pentru Mihai Rotaru să-și păstreze vedetele la Universitatea Craiova, asta după ce echipa a părăsit Liga Campionilor.

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Assad Al Hamlawi şi Ştefan Baiaram ar putea fi transferați, mai ales că amândoi au oferte de 5 milioane de euro. Anunțul a fost făcut de Silvian Cristescu, apropiat al patronului Mihai Rotaru.

„Dacă ar fi după mine, adică dacă e o ofertă bună, ce s-a scris, eu i-aş da, pentru că e bine și pentru jucători. Până la urmă, asta e. Trebuie să vezi în continuare ce vrei să faci. Să te duci și tu în gãuri mari ca să ajungi după aia să ai probleme cu fair-play-ul financiar și celelalte… Craiova ia bani buni.

Iar ca jucător te gândești că de la 20.000 de euro pe lună, te duci la 50-60.000 de euro. E o diferență, nu? Adică la 5 milioane, cred că sunt bani foarte buni. La un milion jumătate, două, două jumătate, acolo cumpărăm noi. Nu mai vindem”, a spus Silvian Cristescu, citat de fanatik.

 

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