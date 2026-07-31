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Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Franco Baresi, după decesul legendei Milanului şi a naţionalei Italiei!

Bogdan Stănescu Publicat: 31 iulie 2026, 10:11

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Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Franco Baresi, după decesul legendei Milanului şi a naţionalei Italiei!
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Franco Baresi în finala Cupei Campionilor Europeni din 1994 / Profimedia Images

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Gazzetta dello Sport l-a numit „unul dintre cei mai mari fundaşi ai tuturor timpurilor” pe Franco Baresi după decesul fostului mare jucător al Milanului şi al naţionalei Italiei.

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Reputata publicaţie sportivă italiană a subliniat că întreg fotbalul mondial este în doliu după decesul lui Franco Baresi.

Gazzetta dello Sport, după decesul lui Franco Baresi: „Ne luăm rămas-bun de la unul dintre cei mai mari fundași din toate timpurile”

„Franco Baresi, legendarul căpitan al echipei AC Milan și al naționalei Italiei, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani.

Celebrul fundaș al echipelor *Rossoneri* și *Azzurri* a decedat; anul trecut, Baresi fusese supus unei intervenții chirurgicale pentru extirparea unui nodul pulmonar. Ne luăm rămas-bun de la unul dintre cei mai mari fundași din toate timpurile – un jucător recunoscut drept un model de urmat de către toată lumea, inclusiv de rivalii săi istorici.

Doliu la AC Milan și în întreaga lume a fotbalului. Franco Baresi a încetat din viață la vârsta de 66 de ani – după ce își sărbătorise ziua de naștere pe 8 mai – așa cum a anunțat clubul *rossonero*.

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După ce fusese operat pentru un nodul pulmonar în 2025, legendarul căpitan al echipei Milan și al naționalei revenise în atenția publicului pe San Siro și fusese unul dintre ultimii purtători ai flăcării olimpice în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. El a disputat 719 meciuri pentru Milan, câștigând șase titluri de campion și trei Cupe ale Campionilor Europeni/Ligi ale Campionilor, bifând totodată 81 de selecții la echipa națională și câștigând Cupa Mondială din 1982.

Căpitane — Ești etern, chiar dacă nu mai ești printre noi: Franco Baresi a pierdut ultimul său meci, cel decisiv; fotbalul italian și cel mondial îl plâng, iar AC Milan își ia rămas-bun de la marele său simbol. O viață de o loialitate neclintită, curmată de o boală care l-a obligat pe Franco să ducă o luptă neîncetată în ultimii ani – o luptă pe care a purtat-o ​​cu fruntea sus”, a scris Gazzetta dello Sport.

A murit Franco Baresi! Fostul mare jucător al Milanului avea 66 de ani

Legendarul Franco Baresi a murit la 66 de ani! Anunţul decesului fostului mare jucător al lui AC Milan şi al naţionalei Italiei a fost făcut de clubul rossoner, pe pagina de Facebook.

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„Întreaga istorie a clubului AC Milan este în lacrimi în urma trecerii în neființă a lui Franco Baresi. Exemplul și caracterul său vor rămâne pentru totdeauna – la fel ca emblematicul său tricou cu numărul 6 – o parte integrantă și fundamentală a ADN-ului și a parcursului acestui Club.

Condoleanțele pe care AC Milan le transmite întregii familii a lui Franco Baresi sunt aceleași pe care le împărtășește fiecare suporter rossonero în aceste momente de grea încercare”, a transmis AC Milan, pe contul oficial de Facebook.

Franco Baresi avea funcţia de vicepreşedinte de onoare al clubului AC Milan. Şi-a petrecut întreaga carieră la AC Milan. A disputat peste 700 de meciuri în tricoul rossonerilor, cu care a câştigat trofeele amintite mai sus.

Franco Baresi s-a confruntat cu grave probleme de sănătate în ultima vreme. În 2025 a fost operat pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar.

Recent AC Milan a infirmat un fake news legat de decesul fostului mare jucător. Milan transmitea în acel anunţ că Baresi se afla într-un moment dificil. Din păcate, legenda Milanului a încetat din viaţă, decesul fiind confirmat de clubul pentru care a scris istorie vineri dimineaţă.

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