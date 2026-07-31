Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Franco Baresi, după decesul legendei Milanului şi a naţionalei Italiei!

Gazzetta dello Sport l-a numit „unul dintre cei mai mari fundaşi ai tuturor timpurilor” pe Franco Baresi după decesul fostului mare jucător al Milanului şi al naţionalei Italiei.

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Reputata publicaţie sportivă italiană a subliniat că întreg fotbalul mondial este în doliu după decesul lui Franco Baresi.

Gazzetta dello Sport, după decesul lui Franco Baresi: „Ne luăm rămas-bun de la unul dintre cei mai mari fundași din toate timpurile”

„Franco Baresi, legendarul căpitan al echipei AC Milan și al naționalei Italiei, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani.

Celebrul fundaș al echipelor *Rossoneri* și *Azzurri* a decedat; anul trecut, Baresi fusese supus unei intervenții chirurgicale pentru extirparea unui nodul pulmonar. Ne luăm rămas-bun de la unul dintre cei mai mari fundași din toate timpurile – un jucător recunoscut drept un model de urmat de către toată lumea, inclusiv de rivalii săi istorici.

Doliu la AC Milan și în întreaga lume a fotbalului. Franco Baresi a încetat din viață la vârsta de 66 de ani – după ce își sărbătorise ziua de naștere pe 8 mai – așa cum a anunțat clubul *rossonero*.