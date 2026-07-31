Cariera fabuloasă a lui Franco Baresi, pe care mulţi l-au văzut cel mai mare fundaş al tuturor timpurilor!

Italia îl plânge pe unul dintre cei mai mari jucători ai săi. Renumitul fundaş Franco Baresi, un om de o clasă inegalabilă şi un pionier la vremea sa, a murit la vârsta de 66 de ani, a anunţat vineri AC Milan.

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De-a lungul timpului a existat o dezbatere legată de cine a fost cel mai mare fundaş al tuturor timpurilor, iar numeroase nume din fotbal l-au considerat pe Baresi drept cel mai mare apărător din istorie. Numele lui Franz Beckenbauer, decedat şi el, în 2024, a fost şi el rostit în această dezbatere.

Numele lui Franco Baresi se confundă cu AC Milan! Legendarul său număr 6 fusese deja retras, când Baresi se afla în viaţă

Om de un singur club, a jucat pentru AC Milan, unde s-a dezvoltat şi unde a acumulat 716 apariţii şi 33 de goluri ca profesionist între 1977 şi retragerea sa în 1997.

Născut la Travagliato, a participat şi la victoria Italiei la Cupa Mondială din 1982, deşi nu a jucat.

Al doilea în clasamentul Balonului de Aur în 1989, inclus în clasamentul FIFA 100 în 2004 şi inclus în Hall of Fame-ul Fotbalului Italian în 2013, Baresi a acumulat şi numeroase titluri cu Milan.