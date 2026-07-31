Home | Fotbal | Fotbal extern | Cariera fabuloasă a lui Franco Baresi, pe care mulţi l-au văzut cel mai mare fundaş al tuturor timpurilor!
Foto

Cariera fabuloasă a lui Franco Baresi, pe care mulţi l-au văzut cel mai mare fundaş al tuturor timpurilor!

Bogdan Stănescu Publicat: 31 iulie 2026, 10:25

Comentarii
Cariera fabuloasă a lui Franco Baresi, pe care mulţi l-au văzut cel mai mare fundaş al tuturor timpurilor!
galerie foto Galerie (6)

Franco Baresi, într-un meci cu Inter / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Italia îl plânge pe unul dintre cei mai mari jucători ai săi. Renumitul fundaş Franco Baresi, un om de o clasă inegalabilă şi un pionier la vremea sa, a murit la vârsta de 66 de ani, a anunţat vineri AC Milan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De-a lungul timpului a existat o dezbatere legată de cine a fost cel mai mare fundaş al tuturor timpurilor, iar numeroase nume din fotbal l-au considerat pe Baresi drept cel mai mare apărător din istorie. Numele lui Franz Beckenbauer, decedat şi el, în 2024, a fost şi el rostit în această dezbatere.

Numele lui Franco Baresi se confundă cu AC Milan! Legendarul său număr 6 fusese deja retras, când Baresi se afla în viaţă

Om de un singur club, a jucat pentru AC Milan, unde s-a dezvoltat şi unde a acumulat 716 apariţii şi 33 de goluri ca profesionist între 1977 şi retragerea sa în 1997.

Născut la Travagliato, a participat şi la victoria Italiei la Cupa Mondială din 1982, deşi nu a jucat.

Al doilea în clasamentul Balonului de Aur în 1989, inclus în clasamentul FIFA 100 în 2004 şi inclus în Hall of Fame-ul Fotbalului Italian în 2013, Baresi a acumulat şi numeroase titluri cu Milan.

Reclamă
Reclamă

Supranumit „Il Capitano” (Căpitanul) pentru că a purtat banderola o mare parte din cariera sa, a câştigat titlul de campionă italian de şase ori (în 1979, 1988, 1992, 1993, 1994 şi 1996), precum şi trei Cupe ale Campionilor Europene (acum Liga Campionilor) în 1989, 1990 şi 1994.

Un fundaş căruia îi plăcea şi să atace

Vicecampion mondial din 1994, în ciuda revenirii sale incredibile împotriva Braziliei (0-0, 2-3 la penalty-uri), Baresi (81 de selecţii, un gol) a contribuit şi la redefinirea rolului de libero. „Întotdeauna am avut această aspiraţie.” „La începutul carierei mele, când fotbalul favoriza apărarea individuală, m-am simţit puţin înăbuşit”, a mărturisit el pentru L’Équipe în 2022.

Un jucător elegant, foarte confortabil cu mingea şi un executant regulat al penalty-urilor, acest fotbalist, mai scund decât majoritatea fundaşilor centrali (1,76 m), fusese totuşi respins la 14 ani de Inter Milano şi Atalanta Bergamo, înainte de a convinge în cele din urmă pe AC Milan. A ales să nu părăsească niciodată clubul, nici măcar după retrogradarea acestuia în Serie B în 1980, în urma afacerii Totonero, şi apoi după retrogradarea ulterioară în 1982, înainte de a atinge gloria sub conducerea duetului Berlusconi-Sacchi.

România, sub un nou episod de caniculă severă. Temperaturile vor ajunge la 40 de gradeRomânia, sub un nou episod de caniculă severă. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade
Reclamă

Numărul său 6 de tricou a fost retras între timp, în timp ce stilul său de joc avea să-l inspire pe un anume Paolo Maldini, un succesor demn în poziţia sa.

După ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale în august 2025 pentru a i se extirpa un nodul pulmonar, Baresi a fost supus unui tratament intensiv de imunoterapie înainte de a reapărea public în toamnă.

Întâmpinat călduros în timpul unei apariţii la San Siro, a primit constant sprijin şi cuvinte de încurajare din partea clubului său de-o viaţă.

Director de fotbal al lui Fulham pentru scurt timp din mai până în septembrie 2002, a deţinut numeroase roluri legate de AC Milan în a doua jumătate a vieţii sale, de la antrenorul echipei Primavera (under-21) până la rolul său de vicepreşedinte onorific în 2020, inclusiv implicarea în dezvoltarea tinerilor.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
Observator
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
LIVE / Video. Tragedie la Dinamo! Echipa secundă, implicată într-un accident rutier grav: un mort și peste 10 răniți. Anunțul IPJ Argeș
Fanatik.ro
LIVE / Video. Tragedie la Dinamo! Echipa secundă, implicată într-un accident rutier grav: un mort și peste 10 răniți. Anunțul IPJ Argeș
12:10

FotoMicrobuzul cu jucători de la Dinamo 2, accident rutier grav: un decedat! Adrian Ropotan a fost resuscitat!
12:10

Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu
12:02

Cine este Constantin Covaciu, maseurul de la Dinamo 2, decedat în accident. Avea 58 de ani!
11:45

Adrian Ropotan a fost resuscitat și a scăpat cu viață. Are ambele mâini fracturate
11:29

FotoReacţia clubului Dinamo după accidentul grav în care şi-a pierdut viaţa un membru al staff-ului echipei a doua!
11:03

Șoc în fotbalul românesc! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a cu o zi înaintea debutului
Vezi toate știrile
1 „Să ne distrugi în halul ăsta?” Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după eliminarea umilitoare din Europa! 2 Marius Baciu şi-a „distrus” un jucător după eliminarea ruşinoasă din Europa: „Nici la juniori nu vezi aşa ceva” 3 OUT de la FCSB! Gigi Becali a decis să-l scoată din echipă după eliminarea ruşinoasă din Europa! 4 Umilință totală! FCSB, eliminată rușinos din cupele europene după 3-7 la general cu FK Auda 5 Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Surprizele din primul 11 ale FCSB-ului! Alegerea riscantă a roş-albaştrilor 6 Pleacă Marius Baciu? Decizia luată de Gigi Becali
Citește și