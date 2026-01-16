Reacţia lui Bogdan Andone după ce a învins-o tur-retur pe FCSB! Ce a spus de play-off - Antena Sport

Bogdan Andone (51 de ani) a învins-o şi în turul şi în returul sezonului regular pe FCSB. După ce în tur, la FCSB acasă, a fost 2-0 pentru piteşteni, la retur echipa lui Bogdan Andone s-a impus cu 1-0, printr-un gol marcat de Yanis Pîrvu.

Bogdan Andone, care în trecut a fost antrenor la FCSB, a fost modest, chiar dacă şi-a învins fosta echipă în ambele meciuri. El a spus că FC Argeş nu e încă în play-off.

Bogdan Andone, după ce Argeş a învins-o pe FCSB: “Nu suntem absolut deloc în play-off”

„Rar s-a întâmplat ca o nou-promovată să bată campioana tur-retur. Vreau să felicit băieții, acest lucru nu este întâmplător. În Antalya au muncit mult, au făcut sacrificii, iar munca le-a fost răsplătită. La acea fază am profitat de greșeala lor și mă bucur foarte mult pentru Yanis.

Nu suntem absolut deloc în play-off. La câte echipe sunt în luptă și în spatele nostru, sunt șase-șapte echipe pe două locuri, încă sunt multe puncte în joc. Mai sunt nouă etape pentru celelalte echipe. Important este să adunăm punctele de care avem nevoie.

Luăm fiecare meci în parte. Vreau să mă bucur puțin de această victorie, iar de duminică vom pregăti meciul următor.