Reacţia lui Bogdan Andone după ce a învins-o tur-retur pe FCSB! Ce a spus de play-off - Antena Sport

Bogdan Andone (51 de ani) a învins-o şi în turul şi în returul sezonului regular pe FCSB. După ce în tur, la FCSB acasă, a fost 2-0 pentru piteşteni, la retur echipa lui Bogdan Andone s-a impus cu 1-0, printr-un gol marcat de Yanis Pîrvu.
Bogdan Andone, care în trecut a fost antrenor la FCSB, a fost modest, chiar dacă şi-a învins fosta echipă în ambele meciuri. El a spus că FC Argeş nu e încă în play-off.
Bogdan Andone, după ce Argeş a învins-o pe FCSB: “Nu suntem absolut deloc în play-off”
„Rar s-a întâmplat ca o nou-promovată să bată campioana tur-retur. Vreau să felicit băieții, acest lucru nu este întâmplător. În Antalya au muncit mult, au făcut sacrificii, iar munca le-a fost răsplătită. La acea fază am profitat de greșeala lor și mă bucur foarte mult pentru Yanis.
Nu suntem absolut deloc în play-off. La câte echipe sunt în luptă și în spatele nostru, sunt șase-șapte echipe pe două locuri, încă sunt multe puncte în joc. Mai sunt nouă etape pentru celelalte echipe. Important este să adunăm punctele de care avem nevoie.
Luăm fiecare meci în parte. Vreau să mă bucur puțin de această victorie, iar de duminică vom pregăti meciul următor.
Nu cred că este prima dată când joc cu doi underi, cred că am jucat și cu CFR. Pentru mine nu contează vârsta. Seto a jucat impecabil și are 37 de ani. Important este ca fiecare jucător să respecte ce pregătim. Uneori echipa este făcută și în funcție de adversar.
Suntem pregătiți și pentru situația în care vom pierde jucători underi. Pentru Mario Tudose și Yanis Pîrvu au existat discuții. Cred că, dacă vor continua să se pregătească la fel de bine, vor face un pas important. Au avut adversari de echipă națională și, dacă o vor ține tot așa, pot face și ei pasul spre națională mare”, a declarat Bogdan Andone pentru primasport.ro.
FC Argeş – FCSB 1-0
FC Argeş a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe campioana FCSB, în primul meci al anului 2026 din Liga 1.
La Mioveni, pe un stadion unde nocturna a cedat în două rânduri înaintea startului de meci, iar terenul a fost îngheţat, prima ocazie a aparţinut piteştenilor, Robert Moldoveanu şutând puternic din careu, în minutul 5. Tot Moldoveanu a fost omul care l-a lansat pe Yanis Pîrvu, în minutul 28, iar acesta a deschis scorul şutând la colţul lung. Bucureştenii au presat, căutând golul egalizator, iar Bîrligea a ratat singur cu portarul Lazar, în minutul 39.
Roş-albaştrii au dominat în repriza secundă, dar nu au mai avut ocazii mari, încercând poarta gazdelor prin şuturi de la distanţă, aşa cum au făcut-o Vali Creţu, în minutul 55, şi Chiricheş, în minutul 70. Raţă a respins o minge periculoasă, trimisă în faţa porţii de Octavian Popescu, în minutul 87 şi FC Argeş – FCSB s-a terminat 1-0, iar campioana tremură pentru locul din play-off. Piteştenii au învins pe FCSB de două ori în acest sezon.
În clasament, FC Argeş este a cincea, cu 37 de puncte, în timp ce FCSB are 31 de puncte şi e pe locul 9.
