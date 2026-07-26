Reacţia lui Risto Radunovic după ce a marcat un gol de senzaţie! Ce a spus despre reuşită şi schimbarea postului

Risto Radunovic (34 de ani) a deschis scorul în meciul Csikszereda – FCSB 0-2 cu un şut de senzaţie. După victoria clară, Radunovic a vorbit despre mai multe lucruri, inclusiv golul marcat şi faptul că i-a fost schimbată poziţia în teren, evoluând acum la centrul terenului.
Radunovic a abordat şi returul cu Auda, după ce letonii au câştigat în turul de la Bucureşti cu 3-2.
Reacţia lui Risto Radunovic după ce a marcat în Csikszereda – FCSB 0-2
„Mi-a plăcut modul în care am câştigat. Am pregătit bine meciul, am vrut să jucăm din spate, iar prima repriză a fost super bine. Am câştigat, mă bucur că au jucat şi mulţi jucători tineri şi asta e un mare plus.
În seara asta am jucat mijlocaş şi am fost mai aproape de poartă. Am dat gol, mă bucur, a fost cum am vrut. Am dat cu şiretul şi mă bucur că a ieşit bine.
Eu sunt fundaş stânga, dar mă bucur că pot să ajut echipa şi pe încă o poziţie. Este diferit. Ai mai mult mingea în posesie. Eşti un ajutor şi pentru apărare, şi pentru atac.
Fiecare victorie e importantă. Victoriile aduc victorii, trebuie să construim pe baza acestui meci, ne aşteaptă un meci important. Tot anul stă în partida de joi. Am avut multe ocazii în meciul tur, dar nu am marcat de atâtea ori pe câte ocazii am avut. O să dăm totul pentru o calificare”, a declarat Risto Radunovic pentru primasport.ro.
Csikszereda – FCSB 0-2
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, cu 2-0, formaţia Csikszereda, în a doua etapă din Liga 1. Echipa lui Marius Baciu este lider, cu şase puncte.
Roş-albaştrii au deschis scorul repede la Miercurea Ciuc, încă din minutul 3, când Radunovic a înscris cu un şut superb, din afara careului. După cinci minute Politic a şutat, dar Eduard Pap a respins, însă Politic a reuşit să-şi treacă numele pe tabela de marcaj în minutul 16, cu un şut la colţul scurt. Acelaşi Politic a trimis periculos în minutul 22, dar Pap a scos în corner, iar repriza s-a încheiat cu câte o ocazie de fiecare parte. Mai întâi David Popa a şutat peste transversală, în minutul 40, pentru ca Târnovanu să respingă la Bodo, în minutul 45.
Repriza secundă a debutat cu ocazia lui Anderson Ceara, care a trimis pe lângă poartă, în minutul 46, imitat de Octavian Popescu un minut mai târziu, la buturile ciucanilor. Octavian Popescu l-a servit pe David Popa în minutul 57, însă tânărul jucător bucureştean a şutat, din poziţie foarte bună, puţin pe lângă bară. Pap a respins şutul lui Labonne, care scăpase singur, în unghi, în minutul 59, iar Anderson Ceara a încercat poarta lui Târnovanu de două ori în acelaşi minut, 86, şut peste transversală, apoi şut de la distanţă, prins de goalkeeperul bucureştenilor. S-a terminat Csikszereda – FCSB 0-2 şi bucureştenii se află pe primul loc în Liga 1, cu şase puncte.
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