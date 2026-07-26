Reacţia lui Risto Radunovic după ce a marcat un gol de senzaţie! Ce a spus despre reuşită şi schimbarea postului

Risto Radunovic (34 de ani) a deschis scorul în meciul Csikszereda – FCSB 0-2 cu un şut de senzaţie. După victoria clară, Radunovic a vorbit despre mai multe lucruri, inclusiv golul marcat şi faptul că i-a fost schimbată poziţia în teren, evoluând acum la centrul terenului.

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Radunovic a abordat şi returul cu Auda, după ce letonii au câştigat în turul de la Bucureşti cu 3-2.

Reacţia lui Risto Radunovic după ce a marcat în Csikszereda – FCSB 0-2

„Mi-a plăcut modul în care am câştigat. Am pregătit bine meciul, am vrut să jucăm din spate, iar prima repriză a fost super bine. Am câştigat, mă bucur că au jucat şi mulţi jucători tineri şi asta e un mare plus.

În seara asta am jucat mijlocaş şi am fost mai aproape de poartă. Am dat gol, mă bucur, a fost cum am vrut. Am dat cu şiretul şi mă bucur că a ieşit bine.

Eu sunt fundaş stânga, dar mă bucur că pot să ajut echipa şi pe încă o poziţie. Este diferit. Ai mai mult mingea în posesie. Eşti un ajutor şi pentru apărare, şi pentru atac.