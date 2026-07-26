Pe cine a remarcat Gigi Becali după Csikszereda – FCSB 0-2: „Ăla trebuie neapărat luat în vedere”

Gigi Becali (68 de ani) a lăudat mai mulţi jucători după Csikszereda – FCSB 0-2. Tânărul Pădurariu, pe care l-a remarcat şi în trecut, a fost printre fotbaliştii lăudaţi de patronul FCSB-ului.

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Becali i-a lăudat şi pe Radunovic, pe Labonne şi pe fundaşii centrali Duarte şi Dawa.

Remarcaţii lui Gigi Becali după Csikszereda – FCSB 0-2

„(n.r. Dacă i-a plăcut jocul) Da. A gestionat bine, fără emoţii, deşi am avut patru jucători tineri. Pas din prima. Mi-a plăcut jocul din prima repriză, posesia.

Pădurariu ăla, deja ăla trebuie neapărat luat în vedere ca să joace titular la prima echipă şi chiar în cupele europene. Se apără mai bine, are şi tupeu. Radunovic e mai bun ca mijlocaş central.

Radunovic a organizat bine jocul. Fundaşii centrali n-au avut probleme. Şi Labonne, a început să îşi intre în mână, cum s-ar spune”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.