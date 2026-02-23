Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Situaţia critică în care a ajuns FCSB! "Asta e drama lor" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Situaţia critică în care a ajuns FCSB! “Asta e drama lor”

Situaţia critică în care a ajuns FCSB! “Asta e drama lor”

Dan Roșu Publicat: 23 februarie 2026, 9:11

Comentarii
Situaţia critică în care a ajuns FCSB! Asta e drama lor

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

FCSB se află în situaţia critică în care să rateze play-off-ul din acest sezon, un lucru ruşinos pentru campioana din ultimii doi ani din Liga 1. Roş-albaştrii trebuie să câştige ultimele 3 meciuri şi să aştepte paşii greşiţi ai rivalelor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primul duel pentru FCSB va fi luni seară, de la ora 20:00, cu Metaloglobus, iar patronul Imad Kassas nu se gândeşte decât la victorie, sperând să profite de presiunea uriaşă care atârnă pe umerii campionilor.

FCSB poate rata play-off-ul şi cu 3 victorii

“Drama FCSB-ului e că poate rata play-off-ul, inclusiv dacă va face 9 puncte din 9, în aceste partide. Eu n-am luat punctele în tur, ei au pierdut! Din păcate pentru ei. Acum, normal că va fi un meci foarte greu. Steaua (n.r. – FCSB) e pe val acum, dar și sub mare presiune.

Ei trebuie să câștige toate meciurile, dacă vor în play-off. Că dacă au pierdut și un singur meci din cele trei rămase, la revedere, play-off! Legat de meciul nostru cu ei, ce să zic? Să câștige echipa mai bună și acum”, a spus Imad Kassas, citat de sport.ro.

Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul

  • FC Argeș să obțină maxim două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
  • CFR Cluj să obțină maxim un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
  • U Cluj să obțină maxim un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Mircea Lucescu România la World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
Observator
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit direct cu ministrul de Interne!”
Fanatik.ro
S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit direct cu ministrul de Interne!”
9:47
Nicuşor Bancu, iritat de o întrebare după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3: “Bravo lui! Să fie sănătos”
9:29
Andrei Nicolescu, speriat de parcursul unei rivale: “Pare o echipă de pe altă planetă”
9:19
VIDEODenver Nuggets – Golden State Warriors 117-128. Fără Steph Curry, Moody şi Horford au ieşit la rampă pentru Warriors
8:49
Ilie Dumitrescu a analizat lupta pentru play-off! A adus în discuţie elementul care a dus la un scandal uriaş
8:49
Fără dubii! Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu: “De lux”
8:23
Fanii lui Dinamo vor ca echipa “s-o lase mai moale cu FC Argeş”. Reacţia oficială a clubului
Vezi toate știrile
1 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 2 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 3 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 4 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 5 EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four 6 „Nu e treaba ta”. Istvan Kovacs și Dani Coman s-au întâlnit la vestiare, după tensiunile din FC Argeș – Farul. Ce s-a întâmplat
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele