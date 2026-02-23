Situaţia critică în care a ajuns FCSB! "Asta e drama lor" - Antena Sport

FCSB se află în situaţia critică în care să rateze play-off-ul din acest sezon, un lucru ruşinos pentru campioana din ultimii doi ani din Liga 1. Roş-albaştrii trebuie să câştige ultimele 3 meciuri şi să aştepte paşii greşiţi ai rivalelor.

Primul duel pentru FCSB va fi luni seară, de la ora 20:00, cu Metaloglobus, iar patronul Imad Kassas nu se gândeşte decât la victorie, sperând să profite de presiunea uriaşă care atârnă pe umerii campionilor.

FCSB poate rata play-off-ul şi cu 3 victorii

“Drama FCSB-ului e că poate rata play-off-ul, inclusiv dacă va face 9 puncte din 9, în aceste partide. Eu n-am luat punctele în tur, ei au pierdut! Din păcate pentru ei. Acum, normal că va fi un meci foarte greu. Steaua (n.r. – FCSB) e pe val acum, dar și sub mare presiune.

Ei trebuie să câștige toate meciurile, dacă vor în play-off. Că dacă au pierdut și un singur meci din cele trei rămase, la revedere, play-off! Legat de meciul nostru cu ei, ce să zic? Să câștige echipa mai bună și acum”, a spus Imad Kassas, citat de sport.ro.

Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul