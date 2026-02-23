Situaţia critică în care a ajuns FCSB! "Asta e drama lor" - Antena Sport

FCSB se află în situaţia critică în care să rateze play-off-ul din acest sezon, un lucru ruşinos pentru campioana din ultimii doi ani din Liga 1. Roş-albaştrii trebuie să câştige ultimele 3 meciuri şi să aştepte paşii greşiţi ai rivalelor.
Primul duel pentru FCSB va fi luni seară, de la ora 20:00, cu Metaloglobus, iar patronul Imad Kassas nu se gândeşte decât la victorie, sperând să profite de presiunea uriaşă care atârnă pe umerii campionilor.
FCSB poate rata play-off-ul şi cu 3 victorii
“Drama FCSB-ului e că poate rata play-off-ul, inclusiv dacă va face 9 puncte din 9, în aceste partide. Eu n-am luat punctele în tur, ei au pierdut! Din păcate pentru ei. Acum, normal că va fi un meci foarte greu. Steaua (n.r. – FCSB) e pe val acum, dar și sub mare presiune.
Ei trebuie să câștige toate meciurile, dacă vor în play-off. Că dacă au pierdut și un singur meci din cele trei rămase, la revedere, play-off! Legat de meciul nostru cu ei, ce să zic? Să câștige echipa mai bună și acum”, a spus Imad Kassas, citat de sport.ro.
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul
- FC Argeș să obțină maxim două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
- CFR Cluj să obțină maxim un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
- U Cluj să obțină maxim un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă
