Fără dubii! Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu: "De lux" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a lăudat-o pe Universitatea Craiova, după victoria categorică obţinută de olteni cu Unirea Slobozia. Primul meci cu nocturnă din istoria oraşului ialomiţean s-a încheiat rău pentru gazde, care au pierdut la scor de neprezentare partida din etapa cu numărul 28.

Jocul solid al echipei pregătite de Filipe Coelho l-a convins pe Ilie Dumitrescu, iar fostul internaţional român este convins că formaţia din Bănie are prima şansă la titlu în acest moment, ţinând cont de modul în care oltenii îşi câştigă meciurile.

Ilie Dumitrescu e convins că Universitatea Craiova are prima şansă la titlu

El a subliniat şi faptul că Universitatea Craiova are un lot valoros, iar Coelho are multe variante de calitate şi pe banca de rezerve:

“O evoluție solidă. Este o echipă puternică și are un lot numeric valoros. În momentul în care în minutul 61 ai două rezerve de lux Nsimba și Baiaram care intră, plus Crețu la Băluță. Vorbim de 3 jucători de top. Nu foarte multe echipe au un lot numeric valoros. Plus c lipsesc Cicâldău și Romanchuk.

E diferență foarte mare. Pe lângă că are rezultate, și jocul echipei este foarte bun. Am văzut la meciul cu Dinamo și am spus că arată foarte bine. Un joc foarte bine pus la punct. Au o dinamică foarte bună pe faza ofensivă cu schimbul ăsta de locuri între Etim și Bancu pe stînga, Matei și Mora. Anzor este un jucător excelent acolo în fața fundașilor, Băluță e un jucător echilibrat.