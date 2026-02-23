Fanii lui Dinamo vor ca echipa "s-o lase mai moale cu FC Argeş". Reacţia oficială a clubului - Antena Sport

Andrei Nicolescu a dezvăluit că unii dintre suporterii lui Dinamo şi-ar dori ca echipa lor să piardă cu FC Argeş, lucru ce ar “ajuta” enorm ca FCSB să nu prindă play-off-ul în acest sezon. Totuşi, oficialul susţine că nu se poate pune problema ca echipa lui Kopic să nu dea 100%.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB nu mai e la mâna ei pentru accederea în play-off, chiar dacă face 9 puncte în ultimele trei etape. Echipa lui Charalambous are nevoie ca în ultimele două etape Piteştiul sau U Cluj să nu facă 3 puncte sau CFR Cluj să nu facă 2 puncte.

Fanii lui Dinamo vor ca echipa “s-o lase mai moale cu FC Argeş”

“Emoția este prezentă peste tot, la suporterii noștri cu atât mai mult. Îi înțeleg de reacția de aseară, îi înțeleg că acum vor să o lăsăm mai moale cu FC Argeș ca FCSB să nu intre în play-off, dar nu putem face asta sub nicio formă.

Noi ne dorim să câștigăm fiecare meci. Stăteam și mă uitam din perspectiva asta, cu FC Argeș va fi foarte dificil pentru că va fi meciul lor de confirmare pentru play-off.”, a declarat Andrei Nicolescu.

Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul

FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul, scor 1-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Campioana se va duela cu Metaloglobus, în această rundă, meciul urmând să se dispute luni, de la ora 20:00.