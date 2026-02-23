Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu a analizat lupta pentru play-off! A adus în discuţie elementul care a dus la un scandal uriaş - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu a analizat lupta pentru play-off! A adus în discuţie elementul care a dus la un scandal uriaş

Ilie Dumitrescu a analizat lupta pentru play-off! A adus în discuţie elementul care a dus la un scandal uriaş

Dan Roșu Publicat: 23 februarie 2026, 8:49

Comentarii
Ilie Dumitrescu a analizat lupta pentru play-off! A adus în discuţie elementul care a dus la un scandal uriaş

Ilie Dumitrescu

Ilie Dumitrescu a analizat şansele celor de la FCSB de a mai ajunge în play-off-ul Ligii 1 şi a atras atenţia unui lucru. Golul anulat eronat de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cazul în care golul ar fi fost validat, piteştenii treceau la conducere, 2-1, în minutul 87, şi aveau şanse uriaşe de a câştiga meciul. Acum, ei s-ar fi aflat matematic în play-off, iar FCSB ar fi stat doar la mâna celor două echipe din Cluj.

Ilie Dumitrescu a analizat lupta pentru play-off

“Dacă câștigă U Cluj cu Oțelul, CFR ia două puncte și Argeșul câștigă 3 puncte, FCSB e out indiferent ce face. Cam ăsta este calculul în momentul de față. FCSB mai are un meci în plus față de celelalte, mai poate face 9 puncte, Oțelul [poate ajunge la] 47 iar UTA la 48. Deci tot FCSB-ul [are prima șansă la play-off].

Vorbim despre asta deoarece e subiect, pentru că există mari șanse ca FCSB, chiar și cu nouă puncte, să rateze play-off-ul! Doar primele 3 clasate sunt matematic în play-off. Se va juca, fiecare va lupta să câștige.

Dar gândiți-vă că dacă rămânea golul ăla validat și nu fluiera Radu Petrescu, Argeșul era acum în play-off. Coman de asta a făcut criza aia de nervi”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul

FC Argeș să obțină maxim două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;

CFR Cluj să obțină maxim un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular

U Cluj să obțină maxim un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă

Cum arată pisica Transilvană, singura rasă autohtonă prezentă la concursurile internaţionaleCum arată pisica Transilvană, singura rasă autohtonă prezentă la concursurile internaţionale
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Mircea Lucescu România la World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
Observator
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit direct cu ministrul de Interne!”
Fanatik.ro
S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit direct cu ministrul de Interne!”
9:47
Nicuşor Bancu, iritat de o întrebare după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3: “Bravo lui! Să fie sănătos”
9:29
Andrei Nicolescu, speriat de parcursul unei rivale: “Pare o echipă de pe altă planetă”
9:19
VIDEODenver Nuggets – Golden State Warriors 117-128. Fără Steph Curry, Moody şi Horford au ieşit la rampă pentru Warriors
9:11
Situaţia critică în care a ajuns FCSB! “Asta e drama lor”
8:49
Fără dubii! Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu: “De lux”
8:23
Fanii lui Dinamo vor ca echipa “s-o lase mai moale cu FC Argeş”. Reacţia oficială a clubului
Vezi toate știrile
1 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 2 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 3 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 4 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 5 EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four 6 „Nu e treaba ta”. Istvan Kovacs și Dani Coman s-au întâlnit la vestiare, după tensiunile din FC Argeș – Farul. Ce s-a întâmplat
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele