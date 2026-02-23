Ilie Dumitrescu a analizat lupta pentru play-off! A adus în discuţie elementul care a dus la un scandal uriaş - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a analizat şansele celor de la FCSB de a mai ajunge în play-off-ul Ligii 1 şi a atras atenţia unui lucru. Golul anulat eronat de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş 2-1.

În cazul în care golul ar fi fost validat, piteştenii treceau la conducere, 2-1, în minutul 87, şi aveau şanse uriaşe de a câştiga meciul. Acum, ei s-ar fi aflat matematic în play-off, iar FCSB ar fi stat doar la mâna celor două echipe din Cluj.

Ilie Dumitrescu a analizat lupta pentru play-off

“Dacă câștigă U Cluj cu Oțelul, CFR ia două puncte și Argeșul câștigă 3 puncte, FCSB e out indiferent ce face. Cam ăsta este calculul în momentul de față. FCSB mai are un meci în plus față de celelalte, mai poate face 9 puncte, Oțelul [poate ajunge la] 47 iar UTA la 48. Deci tot FCSB-ul [are prima șansă la play-off].

Vorbim despre asta deoarece e subiect, pentru că există mari șanse ca FCSB, chiar și cu nouă puncte, să rateze play-off-ul! Doar primele 3 clasate sunt matematic în play-off. Se va juca, fiecare va lupta să câștige.

Dar gândiți-vă că dacă rămânea golul ăla validat și nu fluiera Radu Petrescu, Argeșul era acum în play-off. Coman de asta a făcut criza aia de nervi”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.