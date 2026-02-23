Ilie Dumitrescu a analizat lupta pentru play-off! A adus în discuţie elementul care a dus la un scandal uriaş - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a analizat şansele celor de la FCSB de a mai ajunge în play-off-ul Ligii 1 şi a atras atenţia unui lucru. Golul anulat eronat de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş 2-1.
În cazul în care golul ar fi fost validat, piteştenii treceau la conducere, 2-1, în minutul 87, şi aveau şanse uriaşe de a câştiga meciul. Acum, ei s-ar fi aflat matematic în play-off, iar FCSB ar fi stat doar la mâna celor două echipe din Cluj.
Ilie Dumitrescu a analizat lupta pentru play-off
“Dacă câștigă U Cluj cu Oțelul, CFR ia două puncte și Argeșul câștigă 3 puncte, FCSB e out indiferent ce face. Cam ăsta este calculul în momentul de față. FCSB mai are un meci în plus față de celelalte, mai poate face 9 puncte, Oțelul [poate ajunge la] 47 iar UTA la 48. Deci tot FCSB-ul [are prima șansă la play-off].
Vorbim despre asta deoarece e subiect, pentru că există mari șanse ca FCSB, chiar și cu nouă puncte, să rateze play-off-ul! Doar primele 3 clasate sunt matematic în play-off. Se va juca, fiecare va lupta să câștige.
Dar gândiți-vă că dacă rămânea golul ăla validat și nu fluiera Radu Petrescu, Argeșul era acum în play-off. Coman de asta a făcut criza aia de nervi”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul
FC Argeș să obțină maxim două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
CFR Cluj să obțină maxim un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
U Cluj să obțină maxim un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă
