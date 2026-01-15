Situație ireală. Un fotbalist a semnat "din greșeală" în Liga 1 și a plecat să joace în altă țară - Antena Sport

Lumea fotbalului oferă uneori povești fabuloase, dar și altele extrem de bizare. O situație care o privește pe Csikszereda se încadrează în a doua categorie, pentru că un jucător care a fost prezentat oficial de ciucani pare că nu va juca în România, pentru că susține că a semnat din greșeală și că e gata să evolueze în complet altă țară.
Csikszereda este protagonista unui eveniment care pare ireal în fotbal în anul 2026. Suedezul Wilhelm Loeper, care a fost prezentat de echipa din Harghita pe data de 6 ianuarie, nu avea habar că urma să evolueze în Liga 1 și se afla în Coreea de Sud, unde era gata să joace pentru Incheon United.
Cum s-a ajuns la situația incredibilă de la Csikszereda
Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Loeper susține că el a semnat din greșeală cu Csikszereda și că el doar a oferit un mandat agentului său pentru o altă chestiune. Astfel, s-a ajuns la confuzia respectivă, formația anunțând mutarea pe 6 ianuarie.
Ce este și mai interesant e faptul că suedezul era cu o zi înainte, pe 5 ianuarie, deja în Coreea de Sud, unde era gata să joace pentru Incheon United. Astfel, Loeper nu a ajuns nici în România, nici în Antalya, unde se pregătea clubul.
Cu toate acestea, Csikszereda nu vrea să lase garda jos și a transmis că înțelegerea dintre cele două tabere a fost deja înregistrată, motiv pentru care l-a chemat pe fotbalist la antrenamente. Loeper a fost astfel nevoit să plece din Coreea de Sud pentru a rezolva situația incredibilă în care a ajuns.
Wilhelm Loeper a evoluat de-a lungul carierei sale doar în țara natală până acum, în ultimii cinci jucând pentru Helsingborgs IF, în tricoul căreia a adunat 140 de partide.
