Nicuşor Bancu nu l-a uitat pe Mirel Rădoi: “Vreau să-i mulţumesc”

Echipa Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon.
Nicuşor Bancu a ţinut să-i mulţumească lui Mirel Rădoi, antrenor care a decis să părărească Universitatea Craiova.
“O mândrie mare pentru mine, mă bucur pentru această familie, a Universităţii Craiova. Speram în fiecare an la event, dar acum a venit această clipă.
Vreau să-i mulţumesc şi lui Mirel Rădoi pentru ce a făcut aici, apoi pentru ce a preluat domnul Filipe.
Se poate face performanţă la Craiova, s-a văzut de la început că suntem o familie unită.
Mă bucur că am reuşit să marcăm atâtea goluri”, a declarat Bancu, la Digi Sport.
