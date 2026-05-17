Nicuşor Bancu nu l-a uitat pe Mirel Rădoi: “Vreau să-i mulţumesc”

Echipa Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon.

Nicuşor Bancu a ţinut să-i mulţumească lui Mirel Rădoi, antrenor care a decis să părărească Universitatea Craiova.

“O mândrie mare pentru mine, mă bucur pentru această familie, a Universităţii Craiova. Speram în fiecare an la event, dar acum a venit această clipă.

Vreau să-i mulţumesc şi lui Mirel Rădoi pentru ce a făcut aici, apoi pentru ce a preluat domnul Filipe.

Se poate face performanţă la Craiova, s-a văzut de la început că suntem o familie unită.