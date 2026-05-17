Reacţia scurtă a lui Mihai Rotaru. A întrerupt imediat interviul: “Lăsaţi”

Echipa Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Rotaru a trăit intens meciul. Şi-a făcut apariția la stadion cu mai bine de două ore înaintea duelului, iar fiecare gol i-a declanşat bucuria. Încântat de reuşita jucătorilor, patronul Universităţii Craiova a evitat să dea un interviu amplu.

“Lăsaţi copiii să se bucure! Să-i luaţi pe ei”, a fost reacţia scurtă finanţatorului, ca semn de preţuire faţă de cei care au fost artizanii eventului: jucătorii.