Adrian Rus, anunţ despre viitorul lui după ce a cucerit eventul cu Universitatea Craiova!

Adrian Rus, după golul din semifinala de Cupă cu Dinamo

Adrian Rus (30 de ani) îşi termină contractul cu Universitatea Craiova, dar a anunţat că e în discuţii cu conducerea clubului oltean pentru prelungirea contractului.

Adrian Rus are 22 de meciuri pentru naţionala României, pentru care a marcat şi un gol. El e cotat la 1.2 milioane de euro de către transfermarkt.com. Rus a marcat un gol foarte important în semifinala Cupei României, cu Dinamo. Rus a înscris în minutul 119, după care oltenii au câştigat atunci la loviturile de departajare. Şi finala Cupei României au câştigat-o tot la loviturile de departajare, cu U Cluj.

Adrian Rus, după ce a cucerit eventul cu Universitatea Craiova: “Suntem în discuţii. Aş fi fericit să rămân aici”

“Mă scuzaţi, am emoţii foarte mari. Suntem foarte fericiţi. Mă bucur că astăzi ni s-a împlinit visul.

(n.r: Spectacol minunat, multe goluri) Da, exact. Le spusesem (n.r: colegilor) să ne aducem aminte de meciul tur, cum ne-am simţit în acea săptămână, pentru că a fost o înfrângere dureroasă (n.r: cu 4-0 pentru U Cluj). De-abia aşteptam meciul retur.

Am simţit că suntem un grup unit. Mă bucur pentru colegii care au jucat mai puţin.