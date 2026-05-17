Adrian Rus, anunţ despre viitorul lui după ce a cucerit eventul cu Universitatea Craiova!

Adrian Rus (30 de ani) îşi termină contractul cu Universitatea Craiova, dar a anunţat că e în discuţii cu conducerea clubului oltean pentru prelungirea contractului.
Adrian Rus are 22 de meciuri pentru naţionala României, pentru care a marcat şi un gol. El e cotat la 1.2 milioane de euro de către transfermarkt.com. Rus a marcat un gol foarte important în semifinala Cupei României, cu Dinamo. Rus a înscris în minutul 119, după care oltenii au câştigat atunci la loviturile de departajare. Şi finala Cupei României au câştigat-o tot la loviturile de departajare, cu U Cluj.
Adrian Rus, după ce a cucerit eventul cu Universitatea Craiova: “Suntem în discuţii. Aş fi fericit să rămân aici”
“Mă scuzaţi, am emoţii foarte mari. Suntem foarte fericiţi. Mă bucur că astăzi ni s-a împlinit visul.
(n.r: Spectacol minunat, multe goluri) Da, exact. Le spusesem (n.r: colegilor) să ne aducem aminte de meciul tur, cum ne-am simţit în acea săptămână, pentru că a fost o înfrângere dureroasă (n.r: cu 4-0 pentru U Cluj). De-abia aşteptam meciul retur.
Am simţit că suntem un grup unit. Mă bucur pentru colegii care au jucat mai puţin.
(n.r: Dacă rămâne la Craiova) Da, suntem în discuţii. Sezonul încă nu s-a terminat, mai e un meci. Suntem în discuţii, dacă o să ne înţelegem aş fi fericit să rămân aici. Am vrut să fac istorie, să câştig cupa şi campionatul, ne vom pune la masă şi vom discuta”, a declarat Adrian Rus pentru digisport.ro.
Universitatea Craiova este noua campioană a României, după ce a “spulberat”-o pe U cluj: 5-0. Echipa craioveană a reuşit eventul
Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon.
Craiova a jucat cu sufletul ”finala campionatului”, conştientizând că un eşec în Bănie ar fi însemnat ratarea încă unei ocazii de a câştiga mult doritul titlu. Şi oltenii nu au stat pe gânduri, asaltând poarta tânărului Lefter încă din start. David Matei a deschis scorul în minutul 3, cu un şut superb, apoi Al Hamlawi l-a executat pe goalkeeperul advers, în minutul 9, iar echipa lui Coelho lua un avantaj dătător de speranţe. Replica oaspeţilor a venit firav, de la lovitura de cap a lui Lukic, din minutul 30, însă David Matei a trecut pe lângă golul trei, în minutul 39, iar clujenii au rămas în zece trei minute mai târziu, după ce Mendy, care avea deja galben, a intrat dur şi a primit roşu, fiind eliminat.
Imediat după reluare Al Hamlawi a făcut 3-0 cu o execuţie de maestru. Mekvabishvili le-a adus fanilor certitudinea unei victorii fără probleme cu golul său din minutul 59, poate cel mai frumos al meciului. Finalul a mai adus un gol pentru tânărul Băsceanu, în minutul 79, şi Universitatea Craiova s-a impus cu 5-0 în faţa Clujului, declanşând nebunia în Oltenia. Este primul titlul care vine la Craiova după 35 de ani.
