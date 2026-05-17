Home | Fotbal | Liga 1 | Adrian Rus, anunţ despre viitorul lui după ce a cucerit eventul cu Universitatea Craiova!

Adrian Rus, anunţ despre viitorul lui după ce a cucerit eventul cu Universitatea Craiova!

Bogdan Stănescu Publicat: 17 mai 2026, 23:07

Comentarii
Adrian Rus, anunţ despre viitorul lui după ce a cucerit eventul cu Universitatea Craiova!

Adrian Rus, după golul din semifinala de Cupă cu Dinamo / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Adrian Rus (30 de ani) îşi termină contractul cu Universitatea Craiova, dar a anunţat că e în discuţii cu conducerea clubului oltean pentru prelungirea contractului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Rus are 22 de meciuri pentru naţionala României, pentru care a marcat şi un gol. El e cotat la 1.2 milioane de euro de către transfermarkt.com. Rus a marcat un gol foarte important în semifinala Cupei României, cu Dinamo. Rus a înscris în minutul 119, după care oltenii au câştigat atunci la loviturile de departajare. Şi finala Cupei României au câştigat-o tot la loviturile de departajare, cu U Cluj.

Adrian Rus, după ce a cucerit eventul cu Universitatea Craiova: “Suntem în discuţii. Aş fi fericit să rămân aici”

“Mă scuzaţi, am emoţii foarte mari. Suntem foarte fericiţi. Mă bucur că astăzi ni s-a împlinit visul.

(n.r: Spectacol minunat, multe goluri) Da, exact. Le spusesem (n.r: colegilor) să ne aducem aminte de meciul tur, cum ne-am simţit în acea săptămână, pentru că a fost o înfrângere dureroasă (n.r: cu 4-0 pentru U Cluj). De-abia aşteptam meciul retur.

Am simţit că suntem un grup unit. Mă bucur pentru colegii care au jucat mai puţin.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Dacă rămâne la Craiova) Da, suntem în discuţii. Sezonul încă nu s-a terminat, mai e un meci. Suntem în discuţii, dacă o să ne înţelegem aş fi fericit să rămân aici. Am vrut să fac istorie, să câştig cupa şi campionatul, ne vom pune la masă şi vom discuta”, a declarat Adrian Rus pentru digisport.ro.

Universitatea Craiova este noua campioană a României, după ce a “spulberat”-o pe U cluj: 5-0. Echipa craioveană a reuşit eventul

Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon.

Craiova a jucat cu sufletul ”finala campionatului”, conştientizând că un eşec în Bănie ar fi însemnat ratarea încă unei ocazii de a câştiga mult doritul titlu. Şi oltenii nu au stat pe gânduri, asaltând poarta tânărului Lefter încă din start. David Matei a deschis scorul în minutul 3, cu un şut superb, apoi Al Hamlawi l-a executat pe goalkeeperul advers, în minutul 9, iar echipa lui Coelho lua un avantaj dătător de speranţe. Replica oaspeţilor a venit firav, de la lovitura de cap a lui Lukic, din minutul 30, însă David Matei a trecut pe lângă golul trei, în minutul 39, iar clujenii au rămas în zece trei minute mai târziu, după ce Mendy, care avea deja galben, a intrat dur şi a primit roşu, fiind eliminat.

Îngropați în datorii, tot mai mulți români aleg să își declare falimentul personalÎngropați în datorii, tot mai mulți români aleg să își declare falimentul personal
Reclamă

Imediat după reluare Al Hamlawi a făcut 3-0 cu o execuţie de maestru. Mekvabishvili le-a adus fanilor certitudinea unei victorii fără probleme cu golul său din minutul 59, poate cel mai frumos al meciului. Finalul a mai adus un gol pentru tânărul Băsceanu, în minutul 79, şi Universitatea Craiova s-a impus cu 5-0 în faţa Clujului, declanşând nebunia în Oltenia. Este primul titlul care vine la Craiova după 35 de ani.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia „finala” de titlu Univ. Craiova - U Cluj?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Gadgeturile recondiționate, tot mai populare printre tineri. Prețuri cu până la 50% mai mici
Observator
Gadgeturile recondiționate, tot mai populare printre tineri. Prețuri cu până la 50% mai mici
Mirel Rădoi, reacție neașteptată după ce Universitatea Craiova a devenit campioană! S-a pus la același nivel cu Filipe Coelho
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, reacție neașteptată după ce Universitatea Craiova a devenit campioană! S-a pus la același nivel cu Filipe Coelho
23:44

Valentin Mihăilă a apărut alături de Mihai Rotaru după ce Craiova a luat eventul! Mesaj tranşant despre revenire
23:21

FotoUniversitatea Craiova, noua campioană a României! Imagini fantastice de la sărbătoarea de titlu a oltenilor
23:20

Coelho le-a mulţumit jucătorilor pentru event: “Felicitări lor pentru ce au făcut”
23:08

Reacţia scurtă a lui Mihai Rotaru. A întrerupt imediat interviul: “Lăsaţi”
23:00

Nicuşor Bancu nu l-a uitat pe Mirel Rădoi: “Vreau să-i mulţumesc”
22:59

Cristiano Bergodi, resemnat după ce U Cluj a pierdut clar duelul din Bănie. Ce a scos în evidență italianul
Vezi toate știrile
1 Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj 2 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 3 Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi” 4 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final 5 UPDATEXabi Alonso a semnat şi a fost prezentat oficial la Chelsea. Când va prelua echipa 6 Jose Mourinho pregăteşte o adevărată bombă la Real Madrid! Vrea să “fure” un star de la Barcelona: “Şoc în fotbal!”
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român