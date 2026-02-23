"Sunt vinovat" Dorinel Munteanu va avea o discuţie decisivă pentru viitorul lui cu conducerea sibienilor! - Antena Sport

Dorinel Munteanu (57 de ani) şi-a asumat răspunderea pentru situaţia grea în care se află Hermannstadt, după o nouă înfrângere, a 4-a la rând în campionat pentru sibieni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Munteanu a anunţat că va avea o discuţie cu conducerea lui Hermannstadt, în care se va decide dacă va rămâne sau va pleca de la Sibiu. El a dat de înţeles că vrea să continue, dar depinde şi de ce doreşte conducerea lui Hermannstadt.

Dorinel Munteanu: “Sunt într-o situaţie delicată. Voi avea o discuţie cu conducerea”

“(n.r: Vă văd foarte îngândurat. Mai ştiţi ce să le spuneţi băieţilor, cum să îi scoateţi din gaura asta neagră?) Sigur, nu pot să fiu altfel decât îngândurat pentru că am pierdut încă un joc. Nu ştiu dacă meritat sau nu, dar l-am pierdut. Este a 5-a înfrângere consecutivă (n.r: în toate competiţiile) şi asta doare pe fiecare antrenor. Sigur, am venit aici ca să câştigăm, nu puteam cu acest joc haotic să câştigăm.

Mă aşteptam la o mai bună organizare, mai ales în prima repriză. Primul gol l-am primit dintr-o fază fixă, al doilea dintr-un şut superb. N-avem nicio scuză. Acum, în acest moment, sunt principalul vinovat, pentru că eu conduc echipa. N-am putut să schimb nimic de 10 etape sau de când am preluat echipa. Sunt responsabil, îngândurat, am dat acordul la nişte transferuri care nu mă ajută încă. Au plecat jucători, trebuia să schimb ceva la echipă. Încă, probabil, nu au înţeles jucătorii ce vreau.

Situaţia mea e delicată, voi continua să lupt până la capăt. Indiferent de consecinţe sau de ce se discută la nivelul conducerii, voi avea o discuţie cu conducerea.