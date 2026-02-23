"Sunt vinovat" Dorinel Munteanu va avea o discuţie decisivă pentru viitorul lui cu conducerea sibienilor! - Antena Sport

Dorinel Munteanu (57 de ani) şi-a asumat răspunderea pentru situaţia grea în care se află Hermannstadt, după o nouă înfrângere, a 4-a la rând în campionat pentru sibieni.
Munteanu a anunţat că va avea o discuţie cu conducerea lui Hermannstadt, în care se va decide dacă va rămâne sau va pleca de la Sibiu. El a dat de înţeles că vrea să continue, dar depinde şi de ce doreşte conducerea lui Hermannstadt.
Dorinel Munteanu: “Sunt într-o situaţie delicată. Voi avea o discuţie cu conducerea”
“(n.r: Vă văd foarte îngândurat. Mai ştiţi ce să le spuneţi băieţilor, cum să îi scoateţi din gaura asta neagră?) Sigur, nu pot să fiu altfel decât îngândurat pentru că am pierdut încă un joc. Nu ştiu dacă meritat sau nu, dar l-am pierdut. Este a 5-a înfrângere consecutivă (n.r: în toate competiţiile) şi asta doare pe fiecare antrenor. Sigur, am venit aici ca să câştigăm, nu puteam cu acest joc haotic să câştigăm.
Mă aşteptam la o mai bună organizare, mai ales în prima repriză. Primul gol l-am primit dintr-o fază fixă, al doilea dintr-un şut superb. N-avem nicio scuză. Acum, în acest moment, sunt principalul vinovat, pentru că eu conduc echipa. N-am putut să schimb nimic de 10 etape sau de când am preluat echipa. Sunt responsabil, îngândurat, am dat acordul la nişte transferuri care nu mă ajută încă. Au plecat jucători, trebuia să schimb ceva la echipă. Încă, probabil, nu au înţeles jucătorii ce vreau.
Situaţia mea e delicată, voi continua să lupt până la capăt. Indiferent de consecinţe sau de ce se discută la nivelul conducerii, voi avea o discuţie cu conducerea.
(n.r: Vă gândiţi inclusiv că răbdarea conducerii s-ar putea să fie pe final?) Nu ştiu dacă răbdarea conducerii… să ştiţi că şi eu sunt la fel de necăjit ca şi conducerea. Au trecut destule etape şi am acumulat foarte puţine puncte. Încă o dată, nu pot să dau vina pe jucători. Sunt responsabil, una ne antrenăm şi alta jucăm. Sunt foarte supărat, am crezut în câţiva jucători care trebuiau să mă ajute, mi-am dat acordul pentru transferuri şi nu m-au ajutat absolut deloc.
(n.r: despre schimbarea lui Dragoş Albu) Nu m-a supărat. A jucat foarte slab şi am reacţionat la aşezarea adversarului.
(n.r: Mereu Hermannstadt ia gol) Este o problemă, discutăm foarte mult, la antrenamente. Ce să antrenezi la fazele fixe? Să faci marcaj, o responsabilitate, la adversarul direct. Sunt lucruri bizare. Încă o dată, repet, vreau să audă toată lumea: eu sunt responsabil.
Nu vorbesc în momentul acesta de vestiar. Voi continua să sper, să lupt. Nu ştiu câtă răbdare mai are conducerea, ce calcule îşi fac şi ei, sunt într-o situaţie delicată”, a declarat Dorinel Munteanu pentru digisport.ro după Csikszereda – Hermannstadt 2-1.
Csikszereda – Hermannstadt 2-1. Sibienii lui Dorinel Munteanu, în criză! A 4-a înfrângere la rând în Liga 1
Echipa FK Csikszereda a învins luni, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 28-a din Liga 1.
Gazdele au deschis scorul la Miercurea Ciuc prin Csuros, în minutul 17, dar sibienii au egalat în minutul 32, cu şutul lui Aurelian Chiţu. Ciucanii au trecut din nou la conducere şase minute mai târziu, odată cu spectaculosul gol reuşit de Trif. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Politic, respins de Palmeş. Până la final tabela nu s-a mai schimbat şi Csikszereda – Hermannstadt s-a terminat 2-1.
Elevii lui Ilyeş sunt pe locul 13, cu 28 de puncte, în timp ce Hermannstadt e penultima, a 15-a, cu 17 puncte.
- Dan Alexa, scenariu devastator pentru FCSB: „E imposibil să prindă play-off-ul”. Ce greșeli a remarcat
- Csikszereda – Hermannstadt 2-1. Sibienii lui Dorinel Munteanu, în criză! A 4-a înfrângere la rând în Liga 1
- De la gol împotriva Interului, la titular contra celor de la Metaloglobus! Jucătorul își face debutul la FCSB
- FCSB – Metaloglobus LIVE TEXT (20:00). Meci de totul sau nimic pentru campioană. Surprize mari în echipa de start
- Dorinel Munteanu n-a mai rezistat: l-a schimbat după 29 de minute și jucătorul a plecat direct la vestiare