Benfica, apel după suspendarea lui Gianluca Prestianni. Reacție categorică înaintea returului cu Real Madrid - Antena Sport

Benfica a anunţat că va face apel după ce fotbalistul său Gianluca Prestianni a fost suspendat provizoriu pentru meciul cu Real Madrid din returul play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, el fiind acuzat de rasism de jucătorii echipei spaniole în timpul primei manşe.

În aşteptarea finalizării anchetei, Comisia de Disciplină şi de Etică a UEFA (CEDB) “a decis (luni) să-l suspende pe domnul Gianluca Prestianni” pentru “comportament discriminatoriu”, se arată în comunicatul forului fotbalistic european.

Benfica, apel după suspendarea lui Gianluca Prestianni

Benfica a reacţionat imediat la decizia UEFA, declarând că “regretă că este privată de jucător în timp ce procedura este încă în curs de investigare”, menţionând în acelaşi timp “angajamentul său neclintit faţă de lupta împotriva tuturor formelor de rasism sau discriminare”.

Benfica “va face apel la această decizie a UEFA, chiar dacă întârzierile în cauză nu vor avea aproape niciun efect practic asupra returului play-off-ului Ligii Campionilor’, a adăugat clubul portughez într-un comunicat. Meciul este programat miercuri.

În paralel cu ancheta efectuată de un inspector specializat în probleme de etică şi disciplină la UEFA, Autoritatea Portugheză pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Sport a anunţat, de asemenea, săptămâna trecută deschiderea “unei proceduri administrative de sancţiune pentru stabilirea faptelor”.