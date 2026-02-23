Benfica, apel după suspendarea lui Gianluca Prestianni. Reacție categorică înaintea returului cu Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
Benfica, apel după suspendarea lui Gianluca Prestianni. Reacție categorică înaintea returului cu Real Madrid

Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 19:35

Vinicius și Gianluca Prestianni, în Benfica - Real Madrid 0-1/ Profimedia

Benfica a anunţat că va face apel după ce fotbalistul său Gianluca Prestianni a fost suspendat provizoriu pentru meciul cu Real Madrid din returul play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, el fiind acuzat de rasism de jucătorii echipei spaniole în timpul primei manşe.

În aşteptarea finalizării anchetei, Comisia de Disciplină şi de Etică a UEFA (CEDB) “a decis (luni) să-l suspende pe domnul Gianluca Prestianni” pentru “comportament discriminatoriu”, se arată în comunicatul forului fotbalistic european.

Benfica a reacţionat imediat la decizia UEFA, declarând că “regretă că este privată de jucător în timp ce procedura este încă în curs de investigare”, menţionând în acelaşi timp “angajamentul său neclintit faţă de lupta împotriva tuturor formelor de rasism sau discriminare”.

Benfica “va face apel la această decizie a UEFA, chiar dacă întârzierile în cauză nu vor avea aproape niciun efect practic asupra returului play-off-ului Ligii Campionilor’, a adăugat clubul portughez într-un comunicat. Meciul este programat miercuri.

În paralel cu ancheta efectuată de un inspector specializat în probleme de etică şi disciplină la UEFA, Autoritatea Portugheză pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Sport a anunţat, de asemenea, săptămâna trecută deschiderea “unei proceduri administrative de sancţiune pentru stabilirea faptelor”.

Vinicius a marcat singurul gol al întâlnirii de la Lisabona, oferind echipei Real Madrid o victorie preţioasă, împotriva unei formaţii în faţa căreia se înclinase luna trecută, pe acelaşi stadion, în ultima etapă din faza principală a Ligii Campionilor (2-4).

Imediat după reuşita lui Vinicius, Gianluca Prestianni i-a spus ceva brazilianului în timp ce îşi acoperea gura cu tricoul, iar Vinicius a susţinut că a fost insultat, determinându-l pe arbitru să activeze protocolul antirasism. Prestianni a negat pe Instagram acuzaţiile care îl vizează.

