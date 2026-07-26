„Suntem fani Steaua” Luca Stancu a „comis-o” după debutul la FCSB! Ce ofertă a refuzat ca să semneze cu Becali

Luca Stancu (21 de ani) a debutat la FCSB în meciul cu Csikszereda. El a fost introdus pe teren în minutul 76, în locul lui David Popa (19 ani).

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Tânărul fundaş dreapta, transferat de la Hermannstadt, a „comis-o” după debut, la interviu. El a spus că FCSB e Steaua, contrar deciziilor instanţelor.

„Suntem fani Steaua” Luca Stancu a „comis-o” după debutul la FCSB! Ce ofertă a refuzat ca să semneze cu Gigi Becali

„Mă bucur că am debutat, că mi-am îndeplinit un vis. Întotdeauna am visat să joc la echipa asta. Țin minte că veneam cu familia la meciuri… Dar nu mă gândeam niciodată că voi ajunge aici. Suntem fani Steaua (n.r: FCSB), cu toții. FCSB, da. Toată familia.

Am avut emoții când am debutat în Liga 1, dar astăzi am fost puțin mai retras. Am așteptat să debutez, nu am venit de foarte mult timp. Mă bucur că băieții și Mister mi-au acordat încredere și că am debutat astăzi.

Am găsit aici un grup frumos, unit, mult mai puternic decât anul trecut, înfometat de trofee. Mister mi-a acordat încredere, mi-a spus să am încredere în mine, să joc cum știu eu, cum am făcut-o și la Sibiu, și că va fi totul bine.