„Suntem fani Steaua” Luca Stancu a „comis-o” după debutul la FCSB! Ce ofertă a refuzat ca să semneze cu Becali

Luca Stancu (21 de ani) a debutat la FCSB în meciul cu Csikszereda. El a fost introdus pe teren în minutul 76, în locul lui David Popa (19 ani).
Tânărul fundaş dreapta, transferat de la Hermannstadt, a „comis-o” după debut, la interviu. El a spus că FCSB e Steaua, contrar deciziilor instanţelor.
„Suntem fani Steaua” Luca Stancu a „comis-o” după debutul la FCSB! Ce ofertă a refuzat ca să semneze cu Gigi Becali
„Mă bucur că am debutat, că mi-am îndeplinit un vis. Întotdeauna am visat să joc la echipa asta. Țin minte că veneam cu familia la meciuri… Dar nu mă gândeam niciodată că voi ajunge aici. Suntem fani Steaua (n.r: FCSB), cu toții. FCSB, da. Toată familia.
Am avut emoții când am debutat în Liga 1, dar astăzi am fost puțin mai retras. Am așteptat să debutez, nu am venit de foarte mult timp. Mă bucur că băieții și Mister mi-au acordat încredere și că am debutat astăzi.
Am găsit aici un grup frumos, unit, mult mai puternic decât anul trecut, înfometat de trofee. Mister mi-a acordat încredere, mi-a spus să am încredere în mine, să joc cum știu eu, cum am făcut-o și la Sibiu, și că va fi totul bine.
S-a vorbit încă de la finalul barajului despre transfer, dar acum, în luna iulie, s-au concretizat discuțiile. Mă bucur că am venit aici. Un vis, nu aveam cum să refuz”, a declarat Luca Stancu pentru primasport.ro.
El a dezvăluit că se înţelesese cu FC Argeş, dar în momentul în care a venit oferta de la FCSB a decis să semneze cu echipa lui Gigi Becali.
„Da, au fost într-adevăr niște discuții cu cei de la FC Argeș înainte să aflu că mă vrea FCSB. Ne înțeleseserăm oarecum, apoi am aflat despre FCSB și am ales să vin aici. Nu aveam cum să refuz”, a mai declarat Luca Stancu pentru sursa citată.
Csikszereda – FCSB 0-2
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, cu 2-0, formaţia Csikszereda, în a doua etapă din Liga 1. Echipa lui Marius Baciu este lider, cu şase puncte.
Roş-albaştrii au deschis scorul repede la Miercurea Ciuc, încă din minutul 3, când Radunovic a înscris cu un şut superb, din afara careului. După cinci minute Politic a şutat, dar Eduard Pap a respins, însă Politic a reuşit să-şi treacă numele pe tabela de marcaj în minutul 16, cu un şut la colţul scurt. Acelaşi Politic a trimis periculos în minutul 22, dar Pap a scos în corner, iar repriza s-a încheiat cu câte o ocazie de fiecare parte. Mai întâi David Popa a şutat peste transversală, în minutul 40, pentru ca Târnovanu să respingă la Bodo, în minutul 45.
Repriza secundă a debutat cu ocazia lui Anderson Ceara, care a trimis pe lângă poartă, în minutul 46, imitat de Octavian Popescu un minut mai târziu, la buturile ciucanilor. Octavian Popescu l-a servit pe David Popa în minutul 57, însă tânărul jucător bucureştean a şutat, din poziţie foarte bună, puţin pe lângă bară. Pap a respins şutul lui Labonne, care scăpase singur, în unghi, în minutul 59, iar Anderson Ceara a încercat poarta lui Târnovanu de două ori în acelaşi minut, 86, şut peste transversală, apoi şut de la distanţă, prins de goalkeeperul bucureştenilor. S-a terminat Csikszereda – FCSB 0-2 şi bucureştenii se află pe primul loc în Liga 1, cu şase puncte.
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