Universitatea Craiova a învins-o pe Rapid în prelungiri şi a urcat pe locul 2 în play-off! Cum arată acum clasamentul - Antena Sport

Bogdan Lobonţ a „luat foc” înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „Nu puteți să-mi spuneți asta” Întrebarea care l-a deranjat

Bogdan Lobonţ a „luat foc” la conferinţa de presă, înainte de Rapid – Universitatea Craiova, duel din etapa a şaptea a play-off-ului. Tehnicianul interimar al giuleştenilor s-a enervat atunci când a fost întrebat dacă jucătorii săi sunt cu moralul la pământ.

Bogdan Lobonţ s-a enervat, în momentul în care a auzit întrebarea care i-a fost adresată, şi a oferit imediat o replică acidă. Acesta a transmis că nimeni nu ştie cu adevărat ce se întâmplă în vestiarul giuleştenilor, după cele şase meciuri fără victorie din play-off.

De asemenea, Bogdan Lobonţ a mărturisit că s-a „împăcat” cu Ermal Krasniqi, după ce kosovarul a părut a fi deranjat de faptul că a fost schimbat în duelul cu Farul, din etapa precedentă.

„Am vorbit cu Krasniqi. Depinde din ce perspectivă o vezi. Poate o vezi din perspectiva comentatorului, a celui ce nu cunoaște dinamicile care sunt în cabină. Eu și Ermal știm ce s-a întâmplat, atât la gestul lui, cât și la ce a urmat. Eu mă bazez pe toți jucătorii care sunt la Rapid, toți jucătorii care sunt sub contract cu Rapid.

Ceea ce am avut de clarificat cu el am făcut-o atât după meci, cât și a doua zi. Că persoanele din afară comentează, eu nu am ce să fac.

„Atmosfera e încărcată, realitatea asta este”

De unde știți voi că băieții sunt cu moralul la pământ? Cu tot respectul, voi nu cunoașteți situația din interior! Voi sunteți în exterior, nu știți ce se întâmplă la antrenamente, în cantonament. Eu gestionez cu instrumentele pe care le am la dispoziție.

Nu puteți voi să veniți să-mi spuneți că jucătorii sunt cu moralul la pământ, e doar perspectiva voastră.