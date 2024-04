John Higgins, uriaş la Campionatul Mondial de snooker! E în sferturi după o revenire memorabilă în decisiv. Tabloul complet - Antena Sport

A urmat frame-ul decisiv în care Mark Allen părea că a scăpat în învingător, după un break de 62 de puncte. Higgins a revenit la masă şi a început drumul spre calificare cu o bilă cu manta introdusă la buzunarul de mijloc. A fost una dintre cele mai tari închideri de masă din istoria mondialului (71 de puncte) şi primul meci decis la bila neagră la Sheffield, din 2006 până acum.

Higggins a oferit la final un moment de descătuşare, ridicând mâinile în sus, gest pe care rar l-a făcut în carieră. Pentru jucătorul din clasa 92, urmează duelul din sferturi cu Kyren Wilson.

John Higgins a plâns în vestiar

Închiderea de masă ne-a adus aminte de cea din 2006, prin care câştiga Mastersul în faţa lui Ronnie O’Sullivan. Higgins a pus-o pe aceasta în topul celor mai importante.

„Este cea mai bună. O voi păstra în amintirea mea pentru totdeauna. După ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, să fiu capabil să fac aşa ceva într-un asemenea moment plin de presiune e un lucru de care sunt mândru. Când am revenit la masă, am ştiut că acea lovitură cu manta e singura mea şansă şi, după ce a ajuns în buzunar, am ştiut că pot face asta.

A trebuit să plâng 20 de secunde în vestiar pentru a scăpa de adrenalină. Mi-am spus apoi că trebuie să fiu gata pentru mâine. Sunt abia în sferturi, mai e mult de parcurs. Trebuie să joc mai bine, nu am făcut încă niciun break de peste 100 în turneu. Dar sunt acolo şi lupt să rămân pozitiv”, a spus Higgins, citat de wst.tv.

De partea cealaltă, Allen a ştiut că va pierde meciul după bila roşie introdusă cu manta de Higgins. „A fost o închidere de masă uriaşă. Dar nu am pierdut meciul în ultimul frame, ci în timpul partidei, când am avut multe şanse de a avea un avans clar. Aş fi câştigat cu 13-7 dacă aş fi profitat de şansele mele. În momentul în care John a introdus bila roşie cu manta, ştiam că va închide masa. Este unul dintre puţinii jucători care pot face un asemenea break. Ar trebui să creadă acum că poate câştiga turneul”, a spus nord-irlandezul. Tabloul complet al sferturilor de finală ale Campionatului Mondial de snooker David Gilbert – Stephen Maguire

Judd Trump – Jak Jones

Stuart Bingham – Ronnie O’Sullivan

Kyren Wilson – John Higgins

